Xiaomi Mi Artık Yok: Çinli Şirket, Mi Markasını Tamamen Rafa Kaldırdı!

Samsung'u geçerek dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticisi olan Xiaomi, son derece radikal bir kararla, ürünlerinde kullandığı Mi markasını tamamen "öldürdüğünü" açıkladı!