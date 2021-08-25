Xiaomi Mi Artık Yok: Çinli Şirket, Mi Markasını Tamamen Rafa Kaldırdı!

Xiaomi, Mix 4'ü bir haftadan uzun bir süre önce, isminde son 10 yıldır kullandığı markası Mi olmadan tanıttı. Şirket şimdi de bu durumun gelecekteki telefonları için de geçerli olacağını açıkladı. Başka bir deyişle Mi markası "öldü."
Çinli telefon üreticisi, XDA Developers'a yaptığı açıklamada, gelecekteki cihazlarının Mi markasını taşımadan piyasaya süreceğini doğruladı. Bunun ilk örneği, Snapdragon 888+ yonga seti tarafından desteklenen Mix 4 olmuştu. Bununla birlikte XDA, Xiaomi'nin Çin'de satılan ürünlerinin zaten Mi markasını taşımadığının altını çiziyor.
Akıllı telefonlara ek olarak, Mi markasını tabletler, giyilebilir cihazlar ve dizüstü bilgisayarlar gibi diğer ürün kategorilerinde de görmüştük. Anlaşılan o ki Mi markası, artık bu cihazların üzerinde de bulunmayacak.
Değişiklik, Xiaomi'nin yüzde 17,1 pazar payıyla dünyanın en çok satan akıllı telefon üreticisi olarak Samsung'u geçmesinden birkaç hafta sonra geldiğini de belirtelim.
Firmanın, Mi logosunu köşeleri yuvarlatılmış olarak yeniden tasarladıktan dört ay sonra bırakmaya karar vermesi de ilginç bir detay.
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