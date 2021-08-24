Japon Uzay Ajansı, Mars'ın Uydusu Phobos'ta Yaşam Aramaya Gidiyor!

Japon Uzay Ajansı, Mars'ın kendisinden olmasa da uydularından örnek toplayarak rakiplerinden çok daha önce Dünya'ya getirmeyi planlıyor. Bu örneklerden yaşam çıkma ihtimali söz konusu olabilir!

24 Ağustos 2021 00:03

Levent Öztürk