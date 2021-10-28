2 AOC GAMING Faresi ve Kablosuz Kulaklık Hazır

Dünyanın önde gelen gaming monitörü ve IT aksesuarı markası – AGON by AOC – şimdi iki yeni oyuncu faresi (AOC GM510 ve GM530) ve bir kablosuz kulaklık ile (AOC GH401) oyuna ait çevre birimleri portföyünü genişletiyor. Yüksek kaliteli PixArt sensörleri ve aralarında özelleştirilebilir RGB Light FX gibi özellikler de bulunan, iyi düşünülmüş tasarım özellikleri ile donatılmış bu farelerin her biri, yeni başlayan, çekirdek ve aynı zamanda sıkı oyuncuların envanterine muhteşem ekler olarak hizmet veriyor. Ekip arkadaşları ile iletişim kurarken kablolar tarafından engellenmek istemeyen oyuncular için ise, GH401 oyun kulaklığı sesi iletmek için 2.4 GHz kablosuz teknoloji kullanıyor ve 50 mm neodimiyum sürücüleri sayesinde güçlendirilmiş basla beraber net ve güçlü bir ses sunuyor.
Orkları ve ejderhaları öldüreceği üst düzey bir zindana doğru maceraya atılmadan önce, her maceraperest mutlaka envanterini büyülemeli, iksirini doldurmalı ve karakterini ona uygun hale getirmelidir – işte günümüzün oyuncuları da, oyunlarında mükemmel olmak için üst düzey oyun donanımlarını hazırlamalılar. Kullanıcının eline rahatça oturan ergonomik, hafif bir fare, bir hot-drop alana atlarken veya ustaca 360° dönüp dürbünsüz keskin vuruşlar yapabilmek için şart. Kişisel bilgisayar oyunlarında ana kontrol aracı olan oyuncu fareleri oyuncuların akıllıca seçmeleri gereken en önemli silahlar.
AOC GAMING fareleriyle parmaklarınızın ucundaki keskinlik
Son dönemde, AOC'nin tüm oyun portföyü, üç kategoride her düzey oyuncuya, giriş düzeyindeki maceraperestlere (AOC GAMING), iddialı kahramanlara (AGON) ve profesyonel efsanelere (AGON PRO), hizmet verecek şekilde "AGON by AOC" şemsiyesi altında yeniden markalandı.
AGON by AOC'nin oyun çevre birimleri portföyü, farklı beceri düzeyleri için zaten üç farklı oyun faresi içeriyor, bunlar arasında giriş düzeyindeki GM200, ekstra düşük gecikme için NVIDIA Reflex sertifikalı orta seviye GM500 ve ince ayar için çıkarılabilir ağırlıklara sahip premium AGON AGM700 fare bulunuyor.
Şimdi de, GM530 ve GM510 modelleri, AOC GAMING kategorisinde oyun farelerinde 500-serisine katılıyor. AOC GAMING GM530 oyuncuların fareyi yerinde tutmasına ve daha da isabetli davranmaları gereken pro oyun lobilerinde hedeflerini takip etmelerine yardımcı olan, çift enjeksiyonlu silikon yan tutuş yerlerine sahip, yüksek ergonomide, sağ elini kullananlar için bir fare. Kaliteli PixArt PMW3389 sensörü, 16000 gerçek DPI ile tam doğru bir takip sağlıyor. Farede, profesyoneller için çok uygun olan, istisnai "tıklamalı" geri bildirim ve yüksek dayanıklılıkta (80 milyon tıklama) hızlı yanıtlar için Kailh anahtarları bulunuyor. Ön yüzeydeki cilt dostu, mat UV kaplama, hem rahat hem de dokunulduğunda zarif bir his uyandırıyor. Birincil sol/sağ düğmelerine ve tekerlek düğmesine ek olarak, AOC GM530 solda iki baş parmak düğmesine ve tekerleğin altında iki ek düğmeye daha sahip. Bu düğmeler, farenin iki farklı RGB bölümünün AGON'un geri kalan ekosistemindeki Light FX RGB aydınlatma ile eş zamanlanmasını da sağlayan AOC G-Menu yazılımı sayesinde tamamen özelleştirilebilir. GH530, örgülü bir kablo ve altın kaplamalı bir USB konektör ile sunuluyor.
GM510 ise eşsiz, alışılmışın dışında petek dokuya sahip, sağ elini kullananlara yönelik bir fare. Petek dokulu dizayn, farenin çok hafif olmasını sağlıyor, ağırlığı yalnızca 58 gr (kablosuz). Fare bu kadar hafif olduğu için, zor durumlarda hızlı refleksler ile bunu hareket ettirmek neredeyse hiç çaba gerektirmiyor, bu da rekabetin yoğun olduğu bir FPS oyununda rakibi yenebilmek için ideal. Hava alan bu üst yüzey tasarımı ise terleme ve kayganlaşma ihtimalini azaltıyor, bu da sıcak yaz günlerinde mükemmel. Tıpkı GM530 gibi, GM510 de dayanıklı (80 milyon tıklamalı), dokunsal ve rahat Kailh anahtarları ve yüksek ivmeli manevralarda bile, GM530 modelinde olduğu gibi hareketi doğru olarak takip etmeyi sağlayan aynı yüksek kaliteli PixArt sensörünü kullanıyor. Altı düğme (aralarında iki başparmak düğmesi de bulunuyor) AOC G-Menu yazılımı ile tam olarak özelleştirilebilir ve tek RGB bölgesi, başka bir AGON donanımı ile de senkronize edilebilir.
Kahramanların adım seslerini AOC GAMING'in GH401'iyle dinleyin
AGON by AOC, Mart ayında iki kablolu oyun kulaklığını piyasaya çıkarmıştı. Bunlar, 3.5 mm jak ve stereo sese sahip GH200 ve USB bağlantılı ve 7.1 sanal surround sesli GH300. Her iki kulaklık da 20 Hz – 20 kHz frekans aralığında zengin, net bir ses sunmak için 50 mm neodimiyum sürücülere sahip.
Şimdi ise, bu yoğun oyun seanslarında daha fazla hareket özgürlüğü arayan oyuncular için, AGON by AOC yeni, kablosuz oyun kulaklığı AOC GAMING GH401 modelini sunuyor. Bu model, 10 metreye dek ulaşan 2.4 GHz kablosuz teknoloji kullanıyor. Eğer kablosuz bağlantı gerekli olmazsa, 3.5 mm stereo jak ile de bağlanarak iki dünyanın da efendisi haline gelebilir. Dahili batarya, (%50 ses ayarında) 17 saat boyunca ses sunabilecek kapasitededir ve modern USB-C bağlantısı üzerinden şarj edilebilir. GH401'de temiz ve yüksek kalitedeki sesi için övgü toplayan, aynı 50 mm neodimiyum sürücü ile donatıldı ve GH200 ve GH300'dekinin aynısı, rahat suni deri protein kaplama ve hafızalı köpük dolguya sahip, bu sayede uzun oyun seansları için çok uygun. Çıkartılabilir, gürültü engelleyen, bom mikrofon, net konuşma için rahatlığa ve optimum mesafeye göre ayarlanabilir, öte yandan kablolu kontroller de sessize alma ve ses düğmelerine kolay bir erişim sağlıyor. GH401 modeli, hem PC hem de PS4 ve PS5 uyumlu.
AOC GM530 ve GM501 gaming fareleri, Kasım 2021'den itibaren, sırasıyla 49 USD ve 49 USD tavsiye edilen perakende fiyatlarından piyasada bulunabilecek.
AOC GH401 gaming kulaklığı, Kasım 2021'den itibaren 99 USD tavsiye edilen perakende fiyatından piyasada bulunabilecek.
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