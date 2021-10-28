2 AOC GAMING Faresi ve Kablosuz Kulaklık Hazır

Dünyanın önde gelen gaming monitörü ve IT aksesuarı markası – AGON by AOC – şimdi iki yeni oyuncu faresi (AOC GM510 ve GM530) ve bir kablosuz kulaklık ile (AOC GH401) oyuna ait çevre birimleri portföyünü genişletiyor.