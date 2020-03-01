2 Dev Etkinlik Daha, Corona Nedeniyle İptal Edildi

Mobil Dünya Kongresi ve Facebook'un F8'in iptal edilmesinin ardından bu seneki 2020 Cenevre Otomobil Fuarı ve GDC 2020 de iptal edildi.
İsviçre hükümetinin 1.000 kişiden fazla kişinin toplanmasını 15 Mart'a kadar yasaklamasının ardından Cenevre Otomobil Fuarı da iptal edildi. Şu ana dek etkinliğin özel önlemler ve uyarılar ile yapılacağı söyleniyordu. Şimdi ise etkinliği düzenleyen kuruluş, etkinliğin iptal edildiğini ve bu sene yapılmayacağını açıkladı. Elbette firmaların Sony'nin Xperia telefonlarında yaptığı gibi sanal birer basın duyurusu yapmalarının önünde bir engel yok.
Açıklamaya göre satın alınan biletlerin ücretleri geri ödenecek. Ancak bu gelişmenin Cenevre şehri için büyük bir ekonomik kayba yol açacağı kesin. İsviçre'de bugüne kadar 15 kişide Corona virüsü tespit edildi, 100 kişi ise karantinada bekletiliyor.
Oyun Geliştiricileri Konferansı da İptal Edildi
Facebook, Sony, Microsoft ve Amazon gibi devlerin GDC 2020'ye katılmayacaklarını peş peşe duyurmalarının ardından GCD 2020'yi düzenleyenler, etkinliğin yapılmayacağını duyurdu. GDC 2020'nin 16 - 20 Mart tarihleri arasında gerçekleştirilmesi planlanıyordu. Cenevre Otomobil Fuarı'ndaki durumun aksine GDC, 2020 için tamamen iptal edilmedi ve "bu yaz" yapılacak.
İptal duyurusunun, Kaliforniya'daki ikinci Corona vakasının yetkililer tarafından duyurulmasının hemen ardından gelmesi dikkat çekti. Verilen bilgiye göre etkinliğe katılmayı planlayanlar, yakında nasıl geri ödeme alacaklarına dair bir eposta alacaklar.
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