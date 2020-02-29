HUAWEI, AI Yaşamı Destekleyen Yeni 5G Cihazlarını Tanıttı

Huawei, yeni HUAWEI MateBook dizüstü bilgisayarlarını tanıttı. 10.Nesil Intel Core işlemciler ve Windows işletim sistemi ile güçlendirilen en yeni FullView dizüstü bilgisayarlar, mobil ofis deneyimini Huawei Share ve Multi-screen Collaboration (Çoklu Ekran Uyumu) gibi devrim niteliğindeki özellikleriyle donatıp, cep telefonu ve dizüstü bilgisayar arasındaki sınırları ortadan kaldırıyor.
Huawei Tüketici Elektroniği Grubu CEO'su Richard Yu, "Huawei, Tüm Senaryo AI Yaşam Stratejisine bağlı kalacak. Uzun vadeli rekabet avantajlarımızı oluşturmak için çip setleri, 5G iletişim, mobil AI, işletim sistemleri, kameralar ve görsel-işitsel çözümler dahil olmak üzere son teknolojilerimize yatırım yapmaya devam edeceğiz. Ayrıca, tüm senaryo ekosisteminin büyümesini hızlandırmak için küresel olarak geliştiricilerle birlikte çalışmaktan memnuniyet duyuyoruz. Onlarla birlikte, tüm senaryo deneyimini artıracağız ve yeni zirvelere taşıyacağız," dedi.
Tüm cihazlar birlikte çalışacak
Huawei'de tüketici deneyimi her zaman önce geldiği için şirket, geçtiğimiz on yılı "1+8+N" ekosistemini geliştirmeye adadı. Ekosistemin temelinde, bütünsel bir kullanıcı deneyimi sunmak için tüm cihazları birbirine bağlayan köprüler olan Huawei Share ve Huawei HiLink var. Donanım cephesinde yenilik yapmanın yanı sıra, Huawei, AppGallery aracılığıyla tüketiciler tarafından erişilebilen Huawei Mobil Hizmetler (HMS) ekosistemini oluşturmaya devam ediyor.
Tüm senaryo donanım ve yazılım hizmet platformunun uyumlu bir şekilde çalışmasıyla Huawei, bilginin bağlı aygıtlar arasında tüm senaryolarda kesintisiz bir şekilde paylaşıldığı kaliteli bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
2019, Huawei için alışılmadık bir yıldı. Bununla birlikte, Huawei, yıllık gelirini yüzde 30 artarak 67 milyar dolara yükseltmesiyle 2019'daki güçlü performansının sürdürdüğü gibi tüketiciler arasında güvenilir bir marka olmaya da devam etti. Bu dönemde Huawei'nin akıllı telefon sevkiyatları 240 milyon birimin üzerine çıktı ve Huawei, dünyanın ikinci büyük telefon üreticisi konumunu korudu. Tüm senaryo ekosistemindeki diğer ürün kategorileri hızlı bir büyüme kaydetti: PC yüzde 200, giyilebilir cihazlar yüzde 173 ve kablosuz ses ürünleri yüzde 210 artış kaydetti.
Yeni nesil katlanabilir HUAWEI Mate Xs
Katlanabilir form faktörünün bir sonraki evrimini temsil eden HUAWEI Mate Xs, yeni malzemelerle üretilen esnek ekran ve Falcon Wing tasarımı ile yeni bir menteşe kullanarak gelişmiş bir kullanıcı deneyimi sunuyor.
Huawei'nin kendi geliştirdiği amiral gemisi 5G SoC Kirin 990 5G ile donatılmış HUAWEI Mate Xs, gelişmiş mobil AI ve 5G iletişim yeteneklerine sahip eksiksiz bir teknoloji ürünü.
Leica SuperSensing Dörtlü Kamera, HUAWEI Mate Xs ile birlikte geri dönüyor. 40MP SuperSensing kamera, 16MP ultra geniş açılı kamera, 8MP telefoto kamera ve 3D Derinlik Algılama kamerasından oluşan güçlü Leica kamera sistemi, hem ön hem de arka kameraların rolünü oynayan katlanabilir form faktörü ile her koşulda farklı fotoğraf kullanım durumlarını destekliyor.
EMUI10.0.1 üzerinde çalışan HUAWEI Mate Xs, daha akıllı ve daha dinamik bir deneyim sağlayan Çoklu Pencere uygulamalarını destekliyor. Katlanabilir form faktörünün tam potansiyelinden yararlanan uygulamalar yelpazesini genişleten Huawei, ekosistemi büyütmek için küresel geliştiricilerle işbirliği içinde çalışıyor.
Wi-Fi 6'nın ötesi: HUAWEI Wi-Fi AX Serisi
Huawei'nin Tüm Senaryo AI Life Stratejisinin bir parçası olarak, Wi-Fi router'lar, CPE ve iletişim modülleri gibi bağlantı çözümleri, güvenli bir ortam ile tüketicilere sezgisel, akıllı ve yüksek hızlı bağlantı deneyimi sağlamak için 1+8+N ekosistemini birbirine bağlayan kritik bir rol oynuyor.
5G teknolojisinde lider olan Huawei, Wi-Fi 6 standardının oluşmasına ana katkıda bulunan şirketlerden biri. Şu anda IEEE 802.11ax standart çalışma grubu, Huawei'den beş teknik uzmanı içeriyor ve bunlardan biri grubun başkanlığını yapıyor. Wi-Fi 6 (802.11ax) projesine 260 katılımın yüzde 15'ini oluşturan Huawei, işbirlikçi endüstri çabasının en önemli ikinci katılımcısıdır.
Tescilli çip seti ve yazılım optimizasyonları arasındaki sinerjiden yararlanan Huawei, Wi-Fi 6 standardına dayalı Wi-Fi 6+'ı geliştirdi. Wi-Fi 6+ uçtan uca 160MHz kanal bant genişliğini ve Huawei'nin özel dinamik dar bant teknolojisini destekler. Bu iki atılım, büyük ölçüde geliştirilmiş Wi-Fi hızlarına ulaşmayı ve geniş sinyal kapsamı sağlar.
Gerçekleştirilen lansman sırasında Huawei, sırasıyla router'lar ve akıllı telefonlar için tasarlanmış en yeni Wi-Fi 6+ yonga setleri olan Gigahome 650 ve Kirin W650'yi tanıttı. Yeni HUAWEI Wi-Fi AX3 Serisi, 3000Mbps'ye kadar hızlarda çift bantlı çift eşzamanlı (DBDC) çalışmasını desteklemesini sağlayan Gigahome 650 çip seti ile donatıldı. Wi-Fi 6+'yı da destekleyen bir Huawei cihazı ile birlikte kullanıldığında, HUAWEI Wi-Fi AX3 routerları Wi-Fi 6 routerlarından daha iyi sinyal kapsama alanı ve hızları sunuyor.
Huawei, önceki modele göre yüzde 30 daha kompakt olan yeni bir Wi-Fi 6 + CPE olan HUAWEI 5G CPE Pro 2'yi de tanıttı. Diğer önemli yükseltmeler arasında 11 ayrı 5G'ye kadar bant desteği ve Huawei'nin yükleme hızını ve gecikmesini büyük ölçüde artıran özel Super Uplink teknolojisi yer alıyor.
Yaratıcılık üssü HUAWEI MatePad Pro 5G
Akıllı ekosisteme önemli bir giriş yapan HUAWEI MatePad Pro 5G, Huawei mobil cihazları, giyilebilir cihazlar ve diğer cihazlarla sinerji oluşturmak için tasarlandı. Tüketicilere kesintisiz birçok cihaz deneyimi sunan Multi-screen Collaboration özelliği, MatePad Pro 5G'de önemli bir rol oynuyor.
HUAWEI MatePad Pro 5G, sinema sınıfı DCI-P3 renk gamını destekleyen 10,8 inç HD ekrana sahip. Ultra ince çerçevesiyle, yüzde 90 ekran / gövde oranı ile dünyanın en yüksek tablet ekran / gövde oranına sahip. Hafif tabletin gövdesine yerleştirilmiş olan Kirin 990 5G SoC, yüksek performans ve güç verimliliği sunarken olağanüstü 5G bağlantısını destekliyor.
EMUI10 ile çalışan HUAWEI MatePad Pro, Huawei Multi-screen Collaboration özelliği ile diğer Huawei akıllı telefonlara bağlanabiliyor. Bir bağlantı kurulduktan sonra kullanıcılar, tablet ekranındaki her iki cihazı da kontrol edebiliyor.
Multi-screen Collaboration özelliği ayrıca akıllı telefonlar ve tabletler arasında sürükle ve bırak dosya aktarımına da olanak tanıyor. Çevresel paylaşım, kullanıcıların tabletin klavyesini ve ekranını kullanarak akıllı telefona yazmasına, akıllı telefona kaydedilmiş müziği tabletin hoparlörleriyle çalmasına ve daha pek çok işleve olanak tanıyor. HUAWEI MatePad Pro 5G, aynı anda üç uygulamayı birden görüntülemek için Çoklu Pencere özelliğini destekliyor. Uygulama Çarpanı, bir uygulama örneğini iki pencereye bölüyor ve yatay yönlendirmeden en iyi şekilde yararlanan devrim niteliğinde bir çift görünüm deneyimi sunuyor.
HUAWEI MatePad Pro 5G, doğal ve sezgisel bir yazma deneyimi sunmak için 4.096 farklı seviyede basınca duyarlı HUAWEI M-Pencil ile eşleştirilebiliyor. HUAWEI Not Defteri, yeni Ekran Kapatma özelliği ile Huawei ekran kalemini doğal olarak destekliyor.
Huawei etkinlik sırasında ayrıca yeni MateBook modellerini de duyurdu. Geliştirilmiş HUAWEI MateBook X Pro, 10. nesil Intel Core işlemciler tarafından destekleniyor. Yeni bir yeşil renk seçeneğiyle sunulan en yeni premium dizüstü bilgisayar, FullView Ekran tasarımınını kullanarak yüzde 91'lik ekran/gövde oranı elde ediyor. Yeni HUAWEI MateBook D Serisi, HUAWEI MateBook ailesine genç tüketicileri hedefleyen bir dizüstü bilgisayar olarak katılıyor ve yeni tasarımıyla yenilikçi bir akıllı deneyim sunuyor.
Yeni bir uygulama deneyimi: HUAWEI AppGallery
Huawei cihazlarının gelişmesini destekleyecek tam teşekküllü bir ekosistem oluşturmak için Huawei, HMS aracılığıyla çip, cihaz ve bulut yeteneklerini küresel geliştiricilere açıyor. Tüm senaryo özelliklerini, küresel dağıtım ve yaşam döngüsü yönetimi yeteneklerini içeren bu ekosistem, Huawei'nin Tüm Senaryo AI Yaşam stratejisinin önemli bir bileşeni oluyor.
Şu anda dördüncü versiyonuna yükseltilen HMS Core, Huawei'nin ortaklarının ve uygulama geliştiricilerinin, Huawei cihazlarının sunduğu tüm donanım ve yazılım özelliklerinden yararlanmalarını sağlayan benzersiz yeni deneyimler yaratması için üretilmiş bir araç koleksiyonu. Geliştiriciler, HMS'i uygulamalarına HMS Core 4.0 ile entegre ederek, Huawei'nin HiAI, dağıtık teknoloji ve kamera özelliklerini uygulamalarına hızla entegre edebilir ve son kullanıcılara kaliteli deneyimler sunabilirler.
HUAWEI AppGallery ayrıca 5G çağındaki cihazlar için yapılmış yenilikçi bir uygulama kategorisi olan Quick Apps'i de sunuyor. Endüstri standartlarına göre geliştirilen Quick Apps kurulum gerektirmeden minimum sistem belleği kullanıyor. Kullanıcılar, sanki geleneksel uygulamalarmış gibi sorunsuz etkileşimin ve güzel arayüzlerin keyfini çıkarmak için bu uygulamaları kullanabiliyorlar. Bu kategori hızla büyüyor; şu anda, HUAWEI AppGallery'de 1.700'den fazla Hızlı Uygulama bulunuyor.
Uygulama oluşturmaya ek olarak, Huawei, kullanıcı deneyimini sürekli zenginleştirmek için dünya çapında popüler kaliteli uygulamaları aktif olarak iyileştiriyor. Kullanıcıları kötü amaçlı uygulamalardan korumak isteyen Huawei, geliştirici gerçek adı doğrulaması, dört adımlı inceleme işlemi, indirme ve yükleme koruması ve güvenli uygulama çalışması için bir önleme mekanizması da dahil olmak üzere tam zamanlı bir güvenlik ve koruma sistemini devreye soktu.
Dokuz yıllık uygulama geliştirme birikimi ile HUAWEI AppGallery, dünyanın en iyi üç uygulama mağazalarından biri. HUAWEI AppGallery'nin geleceği için planlarından bahseden Richard Yu şunları kaydetti: "İleride, HUAWEI AppGallery'deki uygulama ekosistemimizi sadece güvenli ve güvenilir bir platform oluşturmakla kalmayıp tüketicilere daha fazla seçenek sunma umuduyla genişletmeye devam edeceğiz. Bu gelişen ekosistemin devam eden başarısı, en yüksek önceliklerimizden biri olmaya devam edecek."
Huawei, uygulama ekosistemini büyütmek için dünya çapında popüler uygulama geliştiricileriyle aktif olarak çalışıyor. Geliştiriciler bu ekosistemin bir parçası oldukça Huawei ile birlikte dünyadaki tüketicilere daha akıllı bir uygulama deneyimi getirmeye çalışıyorlar.
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