Google Earth Artık Daha Çok Tarayıcıyı Destekliyor

Google Earth artık sadece Chrome'u değil, bu web tarayıcılarını da destekliyor!

Google Earth Artık Daha Çok Tarayıcıyı Destekliyor

Google Earth, artık sadece Chrome'u değil, Microsoft Edge, Firefox ve Opera'yı da destekliyor.

Google Earth takımı, bu yeniliğin geliştiriciler tarafından kullanılan ve internete doğal kodu getiren WebAssembly sayesinde olduğunu söylüyor. Safari'nin adı bu listede geçmiyor çünkü Apple'ın tarayıcısı, WebGL2'yi tam olarak desteklemiyor.

Google Earth'ün web tabanlı sürümü, ilk olarak 2017'de yayınlanmış ve bu sırada masaüstü sürümü çöpe atılmıştı. Web sürümü ilk başta sadece Chrome'da kullanılıyordu çünkü sadece Chrome'da olan Native Client (NaCl) teknolojisi kullanılıyordu.

Takım, tüm web tarayıcılarındaki deneyimi iyileştirmek ve gelecekte Safari desteği eklemek için çalışmaya devam edeceklerini söylüyor.

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