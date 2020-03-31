2 Eski Teknoloji, Coronavirüs'e Karşı Verilen Savaşta Umut Oldu

Tüberkülozu engellemek için kullanılan bir aşının Corona virüsüne karşı koruma sağlayıp sağlamadığı, Avustralya ve Hollanda'daki araştırmacılar tarafından test ediliyor.
BCG (Bacillus Calmette-Guérin), yaklaşık 100 yıldır kendi amacı dışında da kullanılıyor. Aşı erken evredeki mesane kanseri için yaygın bir immünoterapi olmakla kalmıyor, aynı zamanda vücudun savunma hattını enfeksiyonlarla daha iyi mücadele etmek için eğitiyor gibi görünüyor. Covid-19 hastalığıyla savaşacak bir aşının geliştirilmesine en az bir sene olduğunu düşünülüyor, bu yüzden Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ), BGC'nin Corona virüs taşıyan hastalarda etkili olup olmadığını öğrenmek istiyor. DSÖ bunun için uluslararası gurupları Melbourne'deki Murdoch Çocuk Araştırma Enstitüsü'nde Nigel Curtis tarafından yürütülen araştırmaya katılmaya davet ediyor.
Avustralya'da 4.000 sağlık çalışanının katıldığı altı aylık bir denemede gönüllü hastane personeli, Pazartesi'den itibaren mevsimsel grip ve TB'ye veya yalnızca grip aşısına karşı rastgele aşılanacak.
Aşı başarılı olursa Corona virüsünü durdurmakta değil, enfeksiyonun etkilerini azaltmakta kullanılacak. Dolayısıyla testlerin başarısı, pozitif Covid-19 vakalarını sayarak değil, işten uzak kalınan günler sayılarak belirlenecek.
Araştırılan eski yöntemlerden bir başkası ise 1890'larda, kısa süreli salgınlar sırasında geliştirilen bir teknik. Bu teknik ile Covid-19'u yenen, dolayısıyla hastalığa karşı bağışıklık kazanan kişilerden kan alınıp, halen hastalığa açık olanlara kan verilmesi planlanıyor. Bu yöntemin 50 yıl boyunca birçok hastalığın tedavisinde ve güçlendirilerek 2013'teki Ebola salgınında birçok can kurtardığı söyleniyor.
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