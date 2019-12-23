ToTok Uygulaması için Casusluk İddiası

Bazı mesajlaşma uygulamaları, baskıcı yönetimler tarafından izleme için daha çok tercih edilebiliyor. New York Times'a göre ise direkt olarak casusluğu amaçlayan bir mesajlaşma uygulaması var. ABD'li yetkililerin yayına söylediğine göre ToTok uygulaması, Birleşik Arap Emirlikleri tarafından izleme için kullanılıyor.
Gizli istihbarat raporuna göre BAE, ToTok ile kullanıcıların ne konuştuğunu, nerede olduğunu (hava durumu maskesiyle), sosyal bağlantılarını takip ediyor. Uygulamanın kullanıcılarının büyük bölümü BAE'de yaşıyor, ancak uygulama başka ülkelerde de popüler.
Kökleri araştırılan ToTok, Breej Holding tarafından geliştirilmiş görünüyor ancak bunun BAE, eski NSA çalışanları ve İsrailli askeri istihbarat elemanları tarafından işleten siber istihbarat firması DarkMatter'a ait olduğuna inanılıyor. Yazılımın Çince uygulama YeeCall'ın bir miktar değiştirilmiş bir sürümü olduğu düşünülüyor.
Breej, BAE ve CIA, konuyla ilgili açıklama yapmazken FBI, uygulamayla ilgili açıklama yapmadan uygulamalardaki "potansiyel risklere ve açıklara" karşı uyarıda bulundu. ToTok, Apple ve Google'ın uygulama mağazasından kaldırılmış durumda ancak verilen hasar çoktan verildi ve milyonlarca kişinin verisi toplandı. Bu nedenle Telegram gibi sadece uçtan uca şifreleme sunan mesajlaşma uygulamalarını kullanmakta fayda var.
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