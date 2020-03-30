Windows 10'da, Şimdi de İnternet Sorunu

Windows 10'da şu sıralar hiç de çıkmasını istemediğimiz bir sorun yaşanıyor. Sorunun nedeni ise, tabii ki bir Windows güncellemesi...

Windows 10'da Bağlantıyı Etkileyen Sorun

Windows 10'da çıkan bir sorun, bazı kullanıcıların internet bağlantısının etkilenmesine ve Office 365 gibi önemli uygulamaların internetten mahrum kalmasına yol açtı.

Sorunun Windows 10 Mayıs 2019 ve Kasım 2019 güncellemelerini yükleyenleri etkilediği ve KB4535996 toplu güncellemesini yükledikten sonra ortaya çıktığı belirtiliyor. Sorun, Office 365, Microsoft Outlook, Microsoft Teams'in yanında Microsoft'un web tarayıcılarının internete bağlanmasına engel olabiliyor.

Sorunun dünya çapındaki salgın nedeniyle evde kaldığımız günlere denk gelmesi, büyük bir şanssızlık. Microsoft, WinHTTP veya WinInet'i kullanan tüm yazılımların sorun yaşayabileceğini söylüyor. Yaşanan sorunun VPN'e bağlanırken veya bağlantıyı keserken ortaya çıkabildiği söyleniyor; bu durum şirket ağına bağlanırken VPN kullanmak zorunda olanların başını ağrıtıyor.

Neyse ki sorunun etrafından dolaşmanın kolay bir yolu var: Bilgisayarınızı yeniden başlatmak. Her zaman işe yaramasa da, denemek oldukça kolay. Elbette bu çözüm, bütün gün çalışanların işinin bölünmesine ve zaman kaybetmesine yol açacağından, her durumda ideal olduğu söylenemez.

Microsoft'un sorunu gidecek güncellemeyi ne zaman yayınlayacağını henüz bilmiyoruz, ancak problemin boyutlarına baktığımızda birkaç gün içinde yayınlanması şaşırtıcı olmayacaktır.

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