Tesla, 2021 Yılında Teslim Ettiği Araç Sayısıyla Musk'ın Yüzünü Güldürdü!

Tesla'nın 2021'deki satış başarısı göz kamaştırıyor. Şirket, 2021'de 308.600 adedi dördüncü çeyrekte olmak üzere toplam 936.172 elektrikli otomobili müşterilerine ulaştırdığını açıkladı. Bu, şirketin hedeflediği 1 milyon araç teslimatına oldukça yakın. Ayrıca 2020'de müşterilere teslim edilen 499.550 adet aracın neredeyse iki katı.
Aslında geçen yıl Model S ve Model X için çok da parlak geçmedi. Bu araçların teslimatları 2021'de yarıdan fazla düşerek 57.039 adetten 24.964'e düştü. Yine de bu tam bir şok değildi, çünkü birçok müşteri, yüksek performanslı S ve X yenilemelerini beklemek istedi. Bu da, ilkbaharın sonlarında gerçekleşti
Otomotiv endüstrisini rahatsız eden ve hatta Tesla'nın bazı modellerinde USB bağlantı noktalarını kaldırmasına neden olan çip sıkıntısı göz önüne alındığında, teslimat rakamları daha da etkileyici bir hal alıyor. Şirket, 2022 için planlanan Cybertruck ve Austin ve Berlin bölgelerindeki yeni fabrikaları ile büyümeye devam edecek gibi görünüyor.
Ancak her şey bu kadar da toz pembe değil. Tesla, ürün gecikmelerini (Cybertruck ve Semi dahil), kademeli fiyat artışlarını ve Aralık ayında kamera ve bagaj kusurlu yarım milyon aracı hedef alan bir geri çağırma da dahil olmak üzere bir dizi geri çağırmayı içeren sorunlarla boğuşmak zorunda kaldı. Ayrıca karşısında oldukça dişli rakipler de görüyor. Tesla, Ford'un F-150 Lightning'ine, Cadillac'ın Lyriq'ine, Mercedes EQA'ya ve diğer EV'lere karşı büyük bir mücadele vermek zorunda kalacak. Başka bir deyişle Elon Musk'ın şirketi şu an için oldukça iyi bir konumda ama pazarın hızla değişebileceği de unutulmamalı.
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