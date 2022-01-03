Tesla, 2021 Yılında Teslim Ettiği Araç Sayısıyla Musk'ın Yüzünü Güldürdü!

Yaşanan çip sıkıntısı ve sayısız soruna rağmen Tesla, 2021 yılında müşterilerine teslim ettiği toplam araç sayısıyla göz kamaştırmayı başardı. Ancak Elon Musk'ın şirketi için 2022 yılı bu kadar kolay geçmeyebilir!