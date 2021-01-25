200 Milyon Yıl Sonra Dünya ve Üzerindeki Kıtalar İşte Böyle Görünecek

Farkında olmasak da, Dünya üzerindeki kıtalar hiç durmadan hareket ediyor. Ve bu hareket bu şekilde devam ederse, 200 veya 250 milyon yıl sonra Dünyamız işte böyle görünebilir; bu hale gelebilir...