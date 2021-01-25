200 Milyon Yıl Sonra Dünya ve Üzerindeki Kıtalar İşte Böyle Görünecek

Farkında olmasak da, Dünya üzerindeki kıtalar hiç durmadan hareket ediyor. Ve bu hareket bu şekilde devam ederse, 200 veya 250 milyon yıl sonra Dünyamız işte böyle görünebilir; bu hale gelebilir...

Dünya 200 milyon yıl sonra böyle olabilir
Aurica ve Amasia Senaryolarında, Dünya Bu Hale Gelebilir...

Yaklaşık 200 milyon yıl önce, Pangea süper kıtasının parçalandığı ve bugün Dünya'da gördüğümüz, geniş okyanuslarla ayrılmış kıtaların ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu muazzam kara kütlelerinin hep oldukları gibi kalacağını düşünmek kolay, ancak yaşanan hareket devam ederse gelecekte Dünya'da yine bir süper kıta ortaya çıkabilir.

Bu süper kıtanın neye benzeyeceğini söylemek çok zor, ancak bilim adamları Antarktika dışındaki tüm kıtaların bundan yaklaşık 200 milyon yıl sonra kuzey kutbu etrafında birleşerek yeni süper kıta "Amasia"yı oluşturabileceğinden şüpheleniyor. Buna alternatif olarak, 250 milyon yıl içinde kıtaların ekvatorun etrafında da bir araya gelebileceği tahmini de yapılıyor; bu teorik bir süper kıtaya da "Aurica" adı veriliyor.

Bu senaryolardan hangisinin gerçekten meydana geldiğine bağlı olarak, Dünya'nın küresel iklimi çok, çok farklı olacak. Columbia Üniversitesi'nin Dünya Enstitüsü'ndeki bilim insanları, potansiyel bir süper kıtanın iklimini modellemeye çalıştılar. Bu yeni çalışma, Amerikan Jeofizik Birliği'nin 8 Aralık 2020'deki çevrimiçi toplantısında sunuldu.

Amasia Senaryosunda Yeni Buz Devri

Kara kütlelerinin kuzey kutbunda toplandığı Amasia senaryosunda, tüm gezegen bir Buz Devri'ne girecek. Dünya'nın mevcut kurulumu, ısının ekvatordan kutuplara rüzgarlar ve okyanus akıntıları yoluyla aktarılmasına izin veriyor, ancak arada herhangi bir arazi yoksa, ısı kutuplara kolayca aktarılamaz. Bu durumda, kutuplar önemli ölçüde daha soğuk olacak ve tüm yıl boyunca buzla kaplanacak.

Dahası, buz tabakalarındaki artış ayna gibi davranacak ve Güneş ışığını atmosferden geri yansıtacak ve bu da gezegenimizin daha da fazla soğumasına neden olacak.

Aurica Senaryosunda Kurak Bir Dünya

Aurica senaryosunda, resim çok daha farklı olacak gibi görünüyor. Ekvatora daha yakın toplanan kara kütlesi, buradaki daha güçlü güneş ışığını emerek daha yüksek sıcaklıklara yol açacak. Bu etki, ısıyı yansıtan kutup buzullarının olmamasıyla da artacak ve ısıyı Dünya'nın atmosferine yansıtacak: Sonuç, daha kurak bir Dünya ile karşı karşıya kalacağız.

Tabii ki şu anda bu senaryoların hangisinin gerçek olabileceğini kestirmek pek mümkün değil. Ama kıtaların sürekli hareket ettiğini biliyoruz ve er ya da geç, insanlığın bu senaryolardan birini yaşaması kaçınılmaz gibi görünüyor.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Evden çalışanlara doğru laptop seçimi!

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 28 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Lenova tablet, Huawei cep telefonu, Toshiba TV fırsatı
BİM 27 Ocak 2021 aktüel kataloğunda Dijitsu TV, akıllı bileklik dikkat çekiyor
Araç muayene ücretleri 2021 ne kadar? Belli oldu
Çap işareti nasıl yapılır? Klavyede çap işareti (Ø)

Günün En çok Okunanları
Başlat Menüsünün, İlk Günlerinden Windows 10'a Kadar Uzanan Yolculuğu
Keenetic, Ağ ve İnternet Erişim Pazarını Büyütüyor
Android 12'de, iOS'ta da Bulunan Bu Önemli Özelliği Görebiliriz
200 Milyon Yıl Sonra Dünya ve Üzerindeki Kıtalar İşte Böyle Görünecek
Samsung, Galaxy Note21 Yerine Sürpriz Bir Galaxy Note Telefon Üretebilir

 

 