200 Milyon Yıl Sonra Dünya ve Üzerindeki Kıtalar İşte Böyle Görünecek

Yaklaşık 200 milyon yıl önce, Pangea süper kıtasının parçalandığı ve bugün Dünya'da gördüğümüz, geniş okyanuslarla ayrılmış kıtaların ortaya çıktığı düşünülüyor. Bu muazzam kara kütlelerinin hep oldukları gibi kalacağını düşünmek kolay, ancak yaşanan hareket devam ederse gelecekte Dünya'da yine bir süper kıta ortaya çıkabilir.
Bu süper kıtanın neye benzeyeceğini söylemek çok zor, ancak bilim adamları Antarktika dışındaki tüm kıtaların bundan yaklaşık 200 milyon yıl sonra kuzey kutbu etrafında birleşerek yeni süper kıta "Amasia"yı oluşturabileceğinden şüpheleniyor. Buna alternatif olarak, 250 milyon yıl içinde kıtaların ekvatorun etrafında da bir araya gelebileceği tahmini de yapılıyor; bu teorik bir süper kıtaya da "Aurica" adı veriliyor.
Bu senaryolardan hangisinin gerçekten meydana geldiğine bağlı olarak, Dünya'nın küresel iklimi çok, çok farklı olacak. Columbia Üniversitesi'nin Dünya Enstitüsü'ndeki bilim insanları, potansiyel bir süper kıtanın iklimini modellemeye çalıştılar. Bu yeni çalışma, Amerikan Jeofizik Birliği'nin 8 Aralık 2020'deki çevrimiçi toplantısında sunuldu.
Amasia Senaryosunda Yeni Buz Devri
Kara kütlelerinin kuzey kutbunda toplandığı Amasia senaryosunda, tüm gezegen bir Buz Devri'ne girecek. Dünya'nın mevcut kurulumu, ısının ekvatordan kutuplara rüzgarlar ve okyanus akıntıları yoluyla aktarılmasına izin veriyor, ancak arada herhangi bir arazi yoksa, ısı kutuplara kolayca aktarılamaz. Bu durumda, kutuplar önemli ölçüde daha soğuk olacak ve tüm yıl boyunca buzla kaplanacak.
Dahası, buz tabakalarındaki artış ayna gibi davranacak ve Güneş ışığını atmosferden geri yansıtacak ve bu da gezegenimizin daha da fazla soğumasına neden olacak.
Aurica Senaryosunda Kurak Bir Dünya
Aurica senaryosunda, resim çok daha farklı olacak gibi görünüyor. Ekvatora daha yakın toplanan kara kütlesi, buradaki daha güçlü güneş ışığını emerek daha yüksek sıcaklıklara yol açacak. Bu etki, ısıyı yansıtan kutup buzullarının olmamasıyla da artacak ve ısıyı Dünya'nın atmosferine yansıtacak: Sonuç, daha kurak bir Dünya ile karşı karşıya kalacağız.
Tabii ki şu anda bu senaryoların hangisinin gerçek olabileceğini kestirmek pek mümkün değil. Ama kıtaların sürekli hareket ettiğini biliyoruz ve er ya da geç, insanlığın bu senaryolardan birini yaşaması kaçınılmaz gibi görünüyor.
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