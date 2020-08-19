2012'de yazılan rapor ortaya çıktı! Koronavirüs yarasa dışkısı ile madencilere mi bulaşmıştı?

Bilim insanları, koronavirüsün Aralık 2019'da çıktığı bilgisiyle ilgili inanılmaz bir iddia ortaya attılar. Uzmanlar, 2012 yılında Çin'de bir mağaradan yarasa dışkısı temizleyen madencilerde görülen hastalığın koronavirüs olduğuyla ilgili iddiada bulunuyor. Bu iddia, koronavirüse dair tüm bilinenleri değiştirecek mi? İşte şaşırtan rapor!