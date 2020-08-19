2012'de yazılan rapor ortaya çıktı! Koronavirüs yarasa dışkısı ile madencilere mi bulaşmıştı?

Bilim insanları, koronavirüsün ilk olarak 2012'de Çin'deki bir maden ocağında yarasa dışkısı temizleyen işçiler arasında ortaya çıktığını ve virüsün Wuhan'daki hayvan pazarından çıkmamış olabileceğini söylüyor.
Covid-19'un geçmişi aslında daha eskiye mi dayanıyor? Covid-19'un 2012'de Çin'deki bir madende ortaya çıkmış olabileceğine inanılıyor. Buna göre koronavirüsün aslında Wuhan'daki hayvan pazarından gelmediği inancı mevcut.
2012 YILINDA HASTALANAN MADENCİLERDE BELİRTİLER NEYDİ?
Bilim insanları, virüsün Wuhan'daki ıslak pazardan 1000 mil uzaklıkta ortaya çıktığına inanıyor. Altı madenci bundan 8 yıl önce, güneybatı Çin'in Yunnan eyaletindeki Mojiang madeninde zatürre benzeri bir virüsle hastalandı.
Madenciler, yarasa dışkılarını temizlemek için iki hafta boyunca uğraştılar. Sonrasında 3 madenci hayatını kaybetti.
Sun'da yer alan haberde, madencileri tedavi eden uzman Li Xu, hastalarda yüksek ateş, kuru öksürük, bacaklarda ağrı ve zaman zaman baş ağrısı olduğunu belirtiyor.
Virolog Jonathan Latham ve moleküler biyolog Allison Wilson'a göre bunlar şu anda Covid-19 ile ilişkilendirdiğimiz semptomlardır.
MADENCİLERİ TEDAVİ EDEN DOKTORUN TEZİ İŞARET EDİYOR?
Ithaca'daki kar amacı gütmeyen Bioscience Kaynak Projesi için çalışan Latham ve Wilson adlı uzmanlar, madencileri tedavi eden Çinli doktorun yazdığı tezi okudular. Uzmanlar okuduklarının, pandemi hakkında bildiklerini düşündükleri her şeyi yeniden gözden geçirmeye ittiğini belirtiyor.
Uzmanlar, dünya çapında 760.000'den fazla insanı öldüren koronavirüsün madencilerin bedenlerinde evrimleştiğine ve insanlara yüksek oranda adapte olduğuna inanıyorlar.
Latham'ın New York Post'a verdiği görüşte koronavirüsün Wuhan'daki laboratuvar'dan çıktığına inandığını belirtiyor. Doktorun madencilerden aldığı örnekleri gönderdiği laboratuvar, insanların koronavirüsün dünyaya sızdığına inandıkları laboratuvar aynı.
Laboratuvardaki bilim insanları, enfeksiyon kaynağının Çin'deki kızıl nalburunlu yarasadan kaynaklı SARS benzeri virüs olduğu sonucuna ulaşmışlardı.
Wuhan'daki ıslak pazarın hala virüsün Aralık 2019'da başladığı yer olduğuna inanılıyor.
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