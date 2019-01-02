2018'de Teknolojide Elveda Dediğimiz 15 Şey
2018'i geride bıraktık, peki teknolojide 2018'in yanında nelerle vedalaştık? İşte listemiz.
2019'a merhaba derken geride bıraktığımız aylarda elveda dediğimiz şeyleri anmak istedik. İşte 2018'de uğurladığımız cihazlar, işlevler, uygulamalar ve teknolojilerden seçtiklerimiz.
1. Spotify Running
Spotify'ın bu işlevi, günlük koşunuzda şarkıları ne kadar hızlı koştuğunuza göre seçiyordu. İşlev, Şubat'ta Spotify'ın öldürdüğü çok sayıdaki işlevin arasındaki yerini aldı.
2. Netflix
Netflix, 2015'te platform üzerindeki şovları yıldız ile puanlama işlevi getirmişti. Bu işlev iki sene sonra yerini başparmak yukarı / aşağı işlevine bıraktı. Ağustos 2018'de bu işlev de kaldırıldı.
3. MoviePass
MoviePass şirket olarak yaşamaya çalışıyor olsa da, sinemada film izlemeye yarayan hizmet olarak öldü. Hizmet, sabit bir ücretle sınırsız sayıda film izlemenize izin veriyordu.
4. Snapcash
Snapchat'in eşten-eşe ödeme girişimi olan Snapcash, Google Play, Apple Pay, Venmo gibi uygulamaların karşısında fazla dayanamadı ve Ağustos 2018'de kapatıldı.
5. Windows HomeGroup
Windows 7'ye 2009'da eklenen bu işlev, kitaplığınızı ağdaki diğer kişilerle paylaşmanıza izin veriyordu. Ağustos'ta yayınlanan Windows 10 yapı 1803 ile birlikte işlev, kapatıldı. Bu işlev yerine Dosya Gezgini'ndeki ağ paylaşım işlevlerini kullanmaya devam edebiliyorsunuz.
6. Facebook Arkadaş Listesi Beslemeleri
Bu işlev, sadece belirli grupların gönderileri arasında dolaşmanıza izin veriyordu. Ancak gereksiz şeyler arasında dolaşmanız, muhtemelen Facebook'un istediği bir şey olduğundan (reklam göstermek için) işlev kaldırıldı.
7. Telltale Games
Jurassic Park: The Game, The Walking Dead: A New Frontier, Game of Thrones gibi tanınmış oyunların sahibi olan Telltale Games, iflas başvurusu yaparak Kasım 2018'de kapandı.
8. Google Inbox
Epostayı yenileme girişimlerinden biri olan Inbox, Mart 2019'da resmi olarak kapanacak. Google, Inbox ile daha akıllı bir gelen kutusu oluşturmak istemişti ancak en iyi işlevler, çoğu kez Gmail'e nasip oldu.
9. Google Plus
Google Plus aslında üç sene ayakta kalarak önemli bir işe imza attı. Ancak neredeyse kimsenin kullanmadığı sosyal ağın Nisan 2019'da kapatılacağı duyuruldu.
10. Yahoo Messenger
1998'in başlarında açılan Yahoo Messenger, 2018'in ortalarında kapatılmadan önce 20 seneyi doldurmayı başardı.
11. Google'da Sınırsız Video Depolama
Google'ın bir miktar sıkıştırma yapmasına izin verdiğinizde Google Fotoğraflar üzerinde sınırsız video depolayabiliyordunuz. Ancak 2018'in sonlarına doğru bazı kısıtlamalar getirildi ve sadece MPG, MOD, MMV, TOD, WMV, ASF, AVI, DIVX, MOV, M4V, 3GP, 3G2, MP4, M2T, M2TS, MTS ve MKV videolarının ücretsiz depolanacağı açıklandı. Diğer videolar, Google Drive kotanızdan düşecekti.
12. Android "Nearby Notifications"
Bir yılını bile dolduramayan bu işlev, size faydalı yerel bilgiler vermeyi amaçlıyordu. Ancak kısa zamanda spam yuvasına dönüştü ve uyarı desteği, 6 Aralık'ta sonlandırıldı.
13. YouTube Video Ek Açıklamaları
Düşük kaliteli YouTube videolarının vazgeçilmezi olan ek açıklamaların çoğu kaldırıldı, 15 Ocak 2019 itibariyle hepsi kaldırılmış olacak.
14. Apple iPhone SE
iPhone SE, iPhone 6S ile birlikte 2016'da tanıtılmıştı. Bütçe dostu olmayı amaçlayan cihaz sevilse de Eylül etkinliği itibariyle sonlandırıldı ve artık satılmıyor. Alternatif olarak iki kat fiyatla satılan iPhone XR'yi tercih edebilirsiniz.
15. StumbleUpon
StumbleUpon bir süre için dünyanın en popüler siteleri arasındaydı ve günlük 40 milyon aktif kullanıcıya sahipti. İlgi alanlarınıza göre rastgele siteler seçen hizmet, yaptığınız oylama yardımıyla önerilerini iyileştiriyordu. Site, geçen 16 yılın ardından Haziran 2018'de kapatıldı.
Tüm StumbleUpon hesapları Mix'e taşındığından, bir alternatif olarak StumbleUpon'un sosyal medya ile buluşmuş sürümü denebilecek Mix.com'u kullanabilirsiniz.
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