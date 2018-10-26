Google, Nearby Notifications'ı Bitiriyor
Google'ın spam'cıların elinde heba olan hizmeti, yakında Android kullanıcılarının hayatından geri çekilecek!
Google, yaklaşık üç sene önce kullanıma sunduğu "Nearby Notifications" işlevini kapatıyor. İşlev, Android'de konum tabanlı bilgiler sunmayı amaçlıyordu ancak kısa sürede pazarlamacı ve spam'cıların eline geçti.
Nearby Notifications'ın 6 Aralık'ta kapatılmasıyla Android kullanıcıları, hizmetten artık herhangi bir uyarı almayacaklar. Google işlevi 2015'te tanıttığında, kullanıcılara konum tabanlı faydalı bilgiler sunmayı ummuştu. Geliştiriciler bunun için konum tabanlı birimler hazırlayıp, kullanıcıların cihazına buradan ulaşabilecek, örneğin ücretsiz Wi-Fi'ın konumunu veya sonraki otobüsün geçeceği saati öğrenebilecekti.
Nearby Notifications, Google'ın siz sormadan bilgi sunma girişiminin bir parçasıydı. Daha önce Google Now launcher'ıyla sunulan bu tür işlevlerin benzeri, şimdi Google Asistan üzerinden sunuluyor. Android P'de ise Actions ve Slices adlı yeni bir uygulama tahmin sistemi var.
Nearby Notifications başta da söylediğimiz gibi zamanla spam içeriklerle doldu. Google, blog gönderisinde bu sorunun "kötü bir kullanıcı deneyimine" yol açtığını kabul etti. Yani 6 Aralık'tan sonra Nearby Notifications hayatımızda olmayacak ve konum yakınlığına göre uyarı göndermek isteyen geliştiriciler, başka API'lar kullanmak zorunda kalacak.
Zeynel A. Öztürk
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