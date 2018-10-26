Google, Nearby Notifications'ı Bitiriyor

CHIP zaman zaman bilimden teknolojiye, spordan tarihe uzanan geniş bir yelpazede özel dergiler yayımlıyor. Bir sonraki sayımızın konusu sizce ne olmalı?

Dinozorlar

Vahşi Batı

Korsanlar

Nostalji: 80'ler

Kayıp Şehirler

Savaş Makineleri

Şaşırtıcı Bilimsel Gerçekler

Robotlar ve Yapay Zekâ

Geleceğin Dünyasında Teknoloji ve Bilim