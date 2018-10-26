Google, Nearby Notifications'ı Bitiriyor

Google'ın spam'cıların elinde heba olan hizmeti, yakında Android kullanıcılarının hayatından geri çekilecek!

Google, Nearby Notifications'ı Bitiriyor

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