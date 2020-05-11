İşte iPhone 12 Sızıntıları ve İddiaları Arasında En Mantıkları

Son zamanlarda iPhone 12 hakkında bazı sızıntılar görüyoruz. Ancak bunlardan bazıları kimilerine mantık dışı gelmiş olacak ki, XDA Developers yazarlarından Max Weinbach, EverythingApplePro'nun YouTube kanalına bu sızıntıların hangilerinin mantıklı olduğunu, hangilerini iPhone 12'de görebileceğimiz hakkında bilgi vermiş.
120 Hz Ekran ve 5G Desteği
Weinbach'e göre iPhone 12'de, iPad Pro'da da yer alan ProMotion teknolojisi yer alacak. Böylece iPhone 12 ile beraber Apple da, 120 Hz ekranlı telefon üreticileri arasına sonunda katılacak. Elbette buna ilave olarak, yine pek çok telefonda artık hazır bulunan 5G desteği de iPhone 12 de yer alacak.
120Hz ekran ve 5G desteği ile beraber telefonun daha yüksek pil tüketiminde bulunacağını da düşünen Weinbach, buna bağlı olarak iPhone 12'nin daha geniş bir batarya kullanacağını düşündüğünü belirtiyor. Weinbach, özellikle iPhone 12 Pro'da 4400 mAh kapasitesinde bir batarya bulunacağını iddia ediyor. Bu, iPhone 11 Pro Max'te 3969 mAh kapasiteli bataryanın bulunduğunu göz önünde bulundurduğumuzda önemli bir adım.
Gelişmiş FaceID ve LiDAR Teknolojisi
FaceID hakkında da konuşan Weinbach, iPhone 12'de daha geniş açıya sahip bir FaceID sensörünün bulunacağını da söylüyor. Buna ilave olarak iPhone 12 Pro'nun arka kamerasında da önemli güncelleme bekleyen Weinbach, LiDAR (Lazer Görüntüleme Algılama ve Aralığı) tarayıcının da iPhone 12 ile beraber karşımıza çıkacağını düşünüyor. LIDAR teknolojisinin, lazer darbeleri kullanılarak bir nesne veya bir yüzeyin uzaklığını anlamaya yarayan teknoloji olduğunu da söyleyelim. Bu teknolojiden gelişmiş arttırılmış gerçeklik deneyimi için faydalanılabiliyor.
Özellikle iPhone 12 Pro'nun daha gelişmiş düşük ışık performansına sahip olacağının altını çizen Weinbach, Akıllı HDR işlevinin yanı sıra 3x optik zum seçeneğinin de iPhone 12 serisiyle beraber hayatımıza gireceğini belirtiyor.
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