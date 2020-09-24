2020'de İptal Edildi, 2021'de Ertelendi: MWC 2021 İçin Yeni Tarih

Normalde şubat sonunda yapılan ama bu sene Koronavirüs nedeniyle iptal edilen devasa teknoloji etkinliği Mobil Dünya Kongresi, 2021 yılı için de ertelendi. Yeni tarih haberimizde.