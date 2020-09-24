2020'de İptal Edildi, 2021'de Ertelendi: MWC 2021 İçin Yeni Tarih

Normalde şubat sonunda yapılan ama bu sene Koronavirüs nedeniyle iptal edilen devasa teknoloji etkinliği Mobil Dünya Kongresi, 2021 yılı için de ertelendi. Yeni tarih haberimizde.

MWC 2021 Haziran Sonuna Ertelendi

Teknolojiyle yakından ilgilenenler ve üreticiler için yılın en büyük etkinliklerinden biri olan Mobil Dünya Kongresi (MWC), dünya çapında devam eden salgın nedeniyle ertelendi. Etkinlik normal şartlarda her sene şubatın sonunda veya martın başında yapılıyor.

Gelişmeyle birlikte MWC, 28 Haziran - 1 Temmuz tarihlerine ertelendi. Etkinliğin bu tarihe ertelenmesinin nedeninin, üzerinde çalışılan aşılarda bu tarihlerde belirli bir aşamaya gelinmesi umudu. MWC'de Sony, Nokia, Huawei ve LG gibi firmalar amiral gemisi sınıfı telefonlarını tanıttığından, bu gecikmenin tanıtımları nasıl etkileyeceği bilinmiyor. Samsung ve Apple gibi firmalar, önde gelen telefonlarını çoğunlukla ayrı etkinliklerde tanıtıyorlar.

Ertelemenin telefonları da erteleyip ertelemeyeceğini tahmin etmek şu an zor görünüyor. Neyse ki cevabı almak için çok beklemeyeceğiz.

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