21 Haziran'da "Ateş Çemberli Güneş Tutulması" saat kaçta?

Ay ve Güneş'in neden olduğu belki de en etkileyici Güneş tutulması olan "Ateş Çemberli Güneş Tutulması" bu hafta sonu gerçekleşecek. Peki 21 Haziran'daki Ateş Çemberli Güneş Tutulması Türkiye'den de izlenebilecek mi? Güneş tutulması saat kaçta?

"Ateş Çemberli Güneş Tutulması" geliyor

Gökyüzündeki tutulmalar, çoğu zaman büyüleyici görüntüleri de beraberinde getiriyor. Ama bu tutulmalardan birisi var ki, diğerlerine göre çok daha etkileyici bir görsel şölene sahne oluyor.

21 HAZİRAN GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?

"Ateş Çemberli Güneş Tutulması" adı verilen bu tutulma, 21 Haziran'da, Türkiye saati ile 06.45'de gerçekleşecek ve Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafda gözlemlenebilecek.

ATEŞ ÇEMBERLİ GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?

Güneş tutulmaları, Dünya'dan bakıldığında, Ay'ın Güneş'i kapatması ile gerçekleşiyor. Ateş Çemberli Güneş Tutulması da bu olaylardan biri. Ama buradaki fark, tutulmanın Ay'ın, Dünya'dan en uzak yörüngesindeyken gerçekleşmesi. Bu yüzden Güneş tam olarak kapanmıyor ve karşımıza, dairesel bir Güneş çemberi çıkıyor. Tam Güneş tutulmalarında ise Ay, Güneş'i tamamen kapatabiliyor.

Ateş Çemberli Güneş Tutulması Ne Zaman?

21 Haziran'da gerçekleşecek olan Ateş Çemberli Güneş Tutulması sırasında Ay, tutulmanın zirvesinde, Güneş'in yüzde 99.4'ünü kapatacak. Aşağıdaki animasyonda hareket eden gölge, tutulmanın nerelerde görüleceğini gösteriyor.

Güneş tutulması

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Oyuncuların rüyası: Excalibur G900

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
Hakan Muhafız 4. sezon ne zaman? İşte Hakan Muhafız 4. sezon tarihi ve fragmanı
18 Haziran 2020 A101 aktüel kataloğunda bluetooth pikap, akıllı saat fırsatı
BİM 19 Haziran 2020 aktüel kataloğunda Hometech tablet, kulaklık ve selfie çubuğu fırsatı
La Casa De Papel 5. sezon olacak mı? La Casa De Papel 5. sezon iddiaları
Günün En çok Okunanları
Son 25 Senede Dünyayı (İyi veya Kötü) Değiştiren 10 Önemli Teknoloji
Samsung'un Beklenen Yeni Galaxy Telefonu İçin Sürpriz İptal Kararı
Türkiye'nin En Büyük Sınıfı TV+'ta Toplandı
Sadece en iyileri seçtik! İşte IMDb puanı yüksek en iyi 15 zombi filmi
Çerez Nedir? Ne İşe Yarıyor? İşte Çok Merak Edilen Bu Sorunun Yanıtı

 

 