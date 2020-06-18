21 Haziran'da "Ateş Çemberli Güneş Tutulması" saat kaçta?

Gökyüzündeki tutulmalar, çoğu zaman büyüleyici görüntüleri de beraberinde getiriyor. Ama bu tutulmalardan birisi var ki, diğerlerine göre çok daha etkileyici bir görsel şölene sahne oluyor.
21 HAZİRAN GÜNEŞ TUTULMASI SAAT KAÇTA?
"Ateş Çemberli Güneş Tutulması" adı verilen bu tutulma, 21 Haziran'da, Türkiye saati ile 06.45'de gerçekleşecek ve Afrika'dan Asya'ya kadar geniş bir coğrafda gözlemlenebilecek.
ATEŞ ÇEMBERLİ GÜNEŞ TUTULMASI NEDİR?
Güneş tutulmaları, Dünya'dan bakıldığında, Ay'ın Güneş'i kapatması ile gerçekleşiyor. Ateş Çemberli Güneş Tutulması da bu olaylardan biri. Ama buradaki fark, tutulmanın Ay'ın, Dünya'dan en uzak yörüngesindeyken gerçekleşmesi. Bu yüzden Güneş tam olarak kapanmıyor ve karşımıza, dairesel bir Güneş çemberi çıkıyor. Tam Güneş tutulmalarında ise Ay, Güneş'i tamamen kapatabiliyor.
Ateş Çemberli Güneş Tutulması Ne Zaman?
21 Haziran'da gerçekleşecek olan Ateş Çemberli Güneş Tutulması sırasında Ay, tutulmanın zirvesinde, Güneş'in yüzde 99.4'ünü kapatacak. Aşağıdaki animasyonda hareket eden gölge, tutulmanın nerelerde görüleceğini gösteriyor.
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