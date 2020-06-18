21 Haziran'da "Ateş Çemberli Güneş Tutulması" saat kaçta?

Ay ve Güneş'in neden olduğu belki de en etkileyici Güneş tutulması olan "Ateş Çemberli Güneş Tutulması" bu hafta sonu gerçekleşecek. Peki 21 Haziran'daki Ateş Çemberli Güneş Tutulması Türkiye'den de izlenebilecek mi? Güneş tutulması saat kaçta?