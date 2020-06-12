2020 Porsche Cayenne GTS tanıtıldı: İşte özellikleri

2020 Porsche Cayenne GTS tanıtıldı. Cayenne ve Cayenne coupe modellerinin daha sportif görünümlü olan Cayenne GTS modelleri beğeni topladı. İşte detaylar...

2020 Porsche Cayenne GTS Özellikleri

Porsche'un Cayenne ve Cayenne coupe modellerinin GTS versiyonu tanıtıldı. Sportif görünümlü bu araçlara şimdi yakından bakalım...

Porsche Cayenne GTS Fiyatı Ne Kadar?

2020 Porsche Cayenne GTS'in Almanya'daki başlangıç fiyatı 114.087 euro.

Porsche Coupe GTS Fiyatı Ne Kadar?

Coupe-SUV versiyon 118.490 euro'dan başlıyor.

2020 Porsche Cayenne GTS ve Coupe GTS Özellikleri

Hem SUV hem de coupe-SUV formunda satın alınabilen Cayenne GTS'in genel özellikleri şu şekilde:

-İki modelde de Porsche Active Suspension Management (PASM) teknolojisi. (S versiyonlarına göre sürüş yüksekliği 30 mm kadar daha alçalabilir.)

- Her iki GTS de de Çift turbo beslemeli 4.0 litrelik V8.

- Tamponun her iki köşesine yerleştirilmiş yuvarlak egzoz çıkışı ve bu borular arasında bir difüzör. ( Coupe GTS'de Lightweight Sport Pack ile bu görünüm değiştirilebilir)

- İki GTS versiyonunda da Sport Design paketi. (Ön hava girişleri, cam çerçevesi ve amblem gibi bölümler siyah renkte)

- LED ön farlar ve filmli LED stoplar.

- jantların çapı 21 inç.

- Koltuk, kapı paneli, tavan döşemesi ve merkezi konsolda Alkantara malzemeler.

- Siyah ve fırçalı alüminyum trim parçalar

- Koltuklar 8 yöne ayarlanabilir.

2020 Porsche Cayenne GTS Fotoğrafları

Coupe GTS 

coupe

Cayenne GTS

cayenne

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