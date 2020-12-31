2020'nin Son Windows 10 Raporu Açıklandı: En Çok Kullanılan Windows Hangisi

Yıl sonuna sadece saatler kala AdDuplex, 2020 için Windows 10 kullanımına ilişkin son aylık raporunu yayınladı. Her zaman olduğu gibi, bu veriler Microsoft Store'da AdDuplex SDK v2 veya üstü kullanan yaklaşık 5.000 uygulamadan toplanıyor ve veriler 28 Aralık'a ait. Bu dönemde, bu raporlar için 100.000 olan normal örneklem büyüklüğünden daha düşük olan yaklaşık 80.000 bilgisayar araştırıldı.
Rakamlar Windows 10'un son sürümü olan Windows 10 20H2'nin kullanımının %8,8'den %13,6'ya çıktığını gösteriyor. Benzer şekilde, Mayıs 2020 güncellemesi ile gelen sürüm olan M20U, eski sürümlerden gelen kullanıcıların terfileriyle payını artırdı ve %37,6'dan %40,4'e çıktı. Böylece M20U ilk sırada yer almayı başardı. Onu takip edense, %33,2'lik payıyla Windows 10 N19U sürümü oldu.
Benimsenme eğilimlerine bakıldığında, Windows 10 sürüm 20H2'nin bu ay beklenenden daha az bir büyüme gösterdiği görülüyor.
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