2020'nin Son Windows 10 Raporu Açıklandı: En Çok Kullanılan Windows Hangisi

Windows 10 kullanımı hakkında, 2020'ni son raporu da yayınlandı. Bakın bir yıl biterken, hangi Windows sürümü ne kadar kullanılıyor...

2020'nin son Windows 10 raporu açıklandı

Yıl sonuna sadece saatler kala AdDuplex, 2020 için Windows 10 kullanımına ilişkin son aylık raporunu yayınladı. Her zaman olduğu gibi, bu veriler Microsoft Store'da AdDuplex SDK v2 veya üstü kullanan yaklaşık 5.000 uygulamadan toplanıyor ve veriler 28 Aralık'a ait. Bu dönemde, bu raporlar için 100.000 olan normal örneklem büyüklüğünden daha düşük olan yaklaşık 80.000 bilgisayar araştırıldı.

windows 10

Rakamlar Windows 10'un son sürümü olan Windows 10 20H2'nin kullanımının %8,8'den %13,6'ya çıktığını gösteriyor. Benzer şekilde, Mayıs 2020 güncellemesi ile gelen sürüm olan M20U, eski sürümlerden gelen kullanıcıların terfileriyle payını artırdı ve %37,6'dan %40,4'e çıktı. Böylece M20U ilk sırada yer almayı başardı. Onu takip edense, %33,2'lik payıyla Windows 10 N19U sürümü oldu. 

Benimsenme eğilimlerine bakıldığında, Windows 10 sürüm 20H2'nin bu ay beklenenden daha az bir büyüme gösterdiği görülüyor. 

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

Microsoft Teams ile dijital tribün!

En İyi ANC Kulaklık

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
A101 29 Aralık 2020 aktüel kataloğunda TV, cep telefonu, akıllı saat imkanı
Kış lastiği hangi araçlar için zorunlu? (2020-2021) Kış lastiği ne zaman takılmalı?
Atiye 3. sezon tarihi belli mi? Atiye 3. sezon ne zaman yayınlanacak?
63. Grammy Ödülleri adayları belli oldu
Günün En çok Okunanları
Artık Beşiktaş Taraftarları Geleceğin Kartalları İçin Yürüyecek!
Gizemli Apple Watch Prototipi Ortaya Çıktı: Saate Hiç Benzemiyor!
2021 Yılında Yeni Bir Bilgisayar Almak Çok da Kolay Olmayabilir
2020'nin Son Windows 10 Raporu Açıklandı: En Çok Kullanılan Windows Hangisi
Pompeii'nin Yanardağ Kalıntılarından Çıkan, 2.100 Yıllık "Lokanta"

 

 