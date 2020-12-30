Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle!

Dünya koronavirüsün daha yeni ve bulaşıcı mutasyonlarıyla savaş verirken salgını bitirmesi beklenen aşılar birçok ülkede kullanılmaya başlandı. Pfizer ile birlikte Covid-19 aşısı geliştiren Alman biyoteknoloji şirketi BioNTech'in CEO'su Uğur Şahin, sanal ortamda düzenlediği bir basın toplantısında koronavirüsle ilgili tahminini paylaştı.
UĞUR ŞAHİN: "KORONAVİRÜS 10 YIL DAHA BİZİMLE"
Prof. Dr. Uğur Şahin hayatın ne zaman normale dönebileceği sorulduğunda "Normalin yeni bir tanımına ihtiyacımız var. Koronavirüs önümüzdeki 10 yıl boyunca bizimle kalacak" dedi.
MUTASYON AŞILARI ETKİLEMEYECEK
Bununla birlikte Şahin, en son ABD'ye sıçrayan B117 mutasyonuna Pfizer/BioNTech ve diğer aşıların etkili olacağını düşündüğünü belirtmiş, eğer bir düzenleme gerekirse altı haftalık bir süre içinde mRNA teknolojisi kullanılan aşıda gerekli değişiklikleri yapabileceklerini açıklamıştı.
İngiltere'de Kasım ayında ortaya çıkan B117 varyantı şimdiye kadar ABD, Hindistan, İspanya, Kanada, İsveç, Fransa, Lübnan, Ürdün, Almanya, Danimarka, Hollanda, İsviçre, Avustralya, Belçika, Japonya, İrlanda, Singapur ve İskoçya'da tespit edildi.
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