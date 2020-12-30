Uğur Şahin'den dikkat çeken açıklama: Koronavirüs 10 yıl daha bizimle!

Koronavirüs aşısının geliştiricilerinden BionTech'in kurucusu Uğur Şahin, sanal ortamda düzenlediği bir basın toplantısında yeni tip koronavirüsün 10 yıl daha var olacağını belirterek yeni salgınlara hazırlıklı olma çağrısında bulundu...