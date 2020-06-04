2021 BMW 4 Series, Devasa Izgarası ve Sunduğu Yeniliklerle Tanıtıldı

BMW, güçlü kabin teknolojisinden gelişmiş sürücü asistanı özelliklerine birçok yönüyle ilginizi çekebilecek 2021 4 Series'i tanıttı. Aracın en çok dikkat çeken tarafı, belki de önündeki büyük kafes bölümü.
BMW, bu kafesin "üç boyutlu ağ yapısına sahip yüzeylerle çerçevelendiğini" söylüyor. Buna karşın ızgaranın ortasında bulunan plaka, görünümü biraz bozuyor. 2021 4 Series, karşımıza 430i, 430i xDrive ve M440i xDrive modelleriyle çıkacak. LED farların tüm modellerde standart olarak yer aldığı belirtiliyor. 3 Series sedana kıyasla 4 Series'in 2,2 inç daha uzun, 1 inç daha geniş ve 2,2 inç daha alçak olduğu söyleniyor. 112,2 inçlik dingil açıklığında ise herhangi bir fark yok.
Analog göstergelerle gelen Series 4'te 5,1 inç renkli ekran, iDrive 7 infotainment sistemi için 8,8 inç merkezi dokunmatik ekran bulunuyor. Live Cockpit Professional paketini satın alırsanız, 12,3 inç tam dijital ekrana ve 10,2 inç merkezi çokluortam ekranına sahip olabiliyorsunuz. Navigasyon ise her modelde standart olarak geliyor.
2021 4 Series, dünya çapında ekimde satışa sunulacak. Otomobillerin ABD fiyatları, 46.595 dolardan başlayacak.
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