Galaksiler Nasıl Ölüyor? Bir Galaksinin "Ölümünün Başı" Böyle Gözlemlendi!

Bilim insanları, ID2299 adı verilen bir galaksinin "ölmeye başlamasını" görüntülemeyi başardı. Bu, bir galaksinin ölümünün başlangıcının gözlemlenebildiği ilk olay olarak tarihe geçti.