2021'in En Çok Satan Telefonlar Listesinde iPhone, Android'i Ezip Geçti

Counterpoint tarafından yayınlanan yeni rapor, 2021'in en çok satan telefonlarının listesini gözler önüne serdi. Listede iPhone'ların Android'i ezip geçmesi dikkat çekiyor.

  • Levent Öztürk
En çok satanlarda iPhone, Android'i ezip geçti

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