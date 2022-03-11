2021'in En Çok Satan Telefonlar Listesinde iPhone, Android'i Ezip Geçti

Counterpoint Research'ün yeni araştırma raporu, 2021'de en çok satan 10 akıllı telefon modelini ortaya koydu. Bu listenin zirvesinde iPhone 12 ile Apple bulunuyor ancak Samsung'un konumu da oldukça iyi.
Samsung Galaxy A12, 2021'de en çok satan Android akıllı telefon oldu. Orta segmentte Xiaomi, OPPO, Realme gibi birden fazla ismin olması ve rekabetin çok sıkı yaşandığı düşünülürse bunun oldukça etkileyici göründüğü kesin.
2021 yılında en çok satan akıllı telefonlar listesinde ilk 5 sırayı iPhone 12, iPhone 12 Pro Max, iPhone 13, iPhone 12 Pro ve iPhone 11 oluşturuyor. Yani listenin tepesi tamamen Apple iPhone'lardan oluşuyor. Galaxy A12 altıncı sırada yer alıyor. Counterpoint Research'ün belirttiğine göre, Kuzey Amerika, Latin Amerika ve Batı Avrupa, Galaxy A12 için en büyük pazarlar konumunda.
Galaxy A12 gerçekten paranızın karşılığını veren bir cihaz olarak görülüyor ve 2021'de en çok satan Android akıllı telefon olması sürpriz değil. Galaxy A12 küresel fiyatı 200 doların altında yer alıyor. Etkileyici pil ömrü, Samsung'un uzun vadeli yazılım güncelleme desteği ve hoş tasarımı ile Galaxy A12 - segmentin çok üzerinde özelliklere sahip olmasa da - temel ihtiyaçları tam olarak karşılıyor.
İşin ilginci ise, listede Samsung markasını taşıyan tek modelin A12 olması. 8. ve 9. sıralarda yine Apple var: iPhone SE ve iPhone 13 Pro Max. Xiaomi ise, 2021 için ilk 10 listesindeki diğer tek Android akıllı telefon üreticisi konumunda; Redmi 9A ile 7. ve Redmi 9 ile 10. sırayı aldı.
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