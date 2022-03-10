Volkswagen'ın İkonik Aracı Microbus, ID.Buzz İsmiyle Geri Döndü!

VW, ikonik aracı Microbus'u 75 yılın ardından, resmi olarak geri getirdi. Bu kez ismi ID.Buzz ve tamamen elektrikli olarak üretiliyor. Aracın bu yıl içinde Avrupa yollarına çıkması planlanıyor.

10 Mart 2022 16:18

Levent Öztürk