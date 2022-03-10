Volkswagen'ın İkonik Aracı Microbus, ID.Buzz İsmiyle Geri Döndü!

Vokswagen'ın ikonik minibüsü Microbus resmi olarak geri döndü! İlk Volkswagen Type 2'nin montaj hattından çıkıp 1960'ların karşı kültürün simgesine dönüşmesinden yaklaşık 75 yıl sonra, Alman otomotiv devi sembolik aracı tam bir EV olarak yeniden piyasaya çıkıyor.
Bunun geleceğini zaten biliyorduk ama resmi tanıtımın yapılması dün gerçekleşti. VW yöneticileri, bu yıldan itibaren hem insan taşıma aracı hem de kargo kamyoneti olarak sunulacak olan ID.Buzz'ı tanıtmak için, SXSW 2022'nin başlamasından hemen önce canlı yayın sahnesine çıktı. ID.Buzz ilk olarak 2022'nin ilerleyen dönemlerinde Avrupa'da görünecek ve kısa dingil mesafesi ve ticari sınıf varyantlar da dahil olmak üzere Amerika pazarındaki kuzenlerinin sahip olmadığı bir grup seçenekle sunulacak. 2025'te Hamburg'da Ortak Sürüş Modeli pilot programına başlayacak olan Seviye 4 otonom sürüş versiyonu da olacak. VW America CEO'su Scott Keogh, yayın sırasında 2024'te Amerikan showroom'larına ulaşmasının planlandığını söyledi.
Volkswagen, tanıtımda sadece Avrupa modelini gösterdi, ancak Keogh, ABD versiyonunun "Amerikan pazarı için daha uygun" olacağını ve "beklemeye değeceğinden şüpheniz olmaması gerektiğini" belirtti. ABD versiyonu biraz daha uzun bir dingil mesafesine sahip olacak ve Avrupa versiyonunun iki koltuk sırası yerine üç sıraya sahip olacak. 11 metreden az olan nispeten daha kısa dingil mesafesi ile Avrupa modelinin dönüş yarıçapı, Hyundai Ioniq 5 veya VW Golf ile aynı düzeyde gözüküyor.
ID.Buzz, VW'nin modüler elektrikli sürüş matrisinin üzerine kuruluyor ve bugüne kadar platform için geliştirilen en büyük model. MEB, Ford'un 2023'te Avrupa pazar araçlarından biri için kullanmayı planladığı temelin aynısı.
ID.Buzz, 150 kw arka motora güç sağlayan 170 kw şarj kapasitesine sahip 77 kwh batarya paketi ile donatılmış olarak sunulacak. En azından Avrupa modelinde, V2H (araçtan eve) enerji transferlerini sağlayan çift yönlü şarj etme yeteneği bulunacak.
Avrupa versiyonunda, Aktif Şerit Değiştirme Yardımı ve Park Yardımı Plus'ın yanı sıra ID.Buzz'ın yol tehlike bilgilerini hem etrafındaki etkin araçlarla hem de çevredeki trafik altyapısıyla paylaşabileceği anlamına gelen V2X veri paylaşımı dahil olmak üzere bir dizi etkileyici otonom sürüş özelliği sergilendi. OTA güncellemeleri Buzz'da da standart olacak.
Kargo versiyonu, sıra ve kova koltukları arasında seçimin yanı sıra ikiz açılır arka kapılara ve çift sürgülü yan kapılara karşı bir bagaj kapağı da dahil olmak üzere bir dizi özelleştirilebilir özellik sunacak. Ayrıca VW, Buzz için her tür servis sağlayıcının aracı kendi özel ihtiyaçlarına göre özelleştirmesine izin verecek bir dizi dönüştürme seçeneği sunacak. Yük taşıma kapasitesi açısından ise tavanına takılan 100 kg'lık bir dişli ile 600 kg'a kadar eşyayı taşıyabilecek.
VW, sunum sırasında ID.Buzz'ın üretiminden kaynaklanan çevresel etkileri azaltmak için yaptığı kapsamlı çalışmalara da dikkat çekti. İç döşeme hayvansal kaynaklardan tamamen arındırılmış durumda, ancak VW yöneticileri deri ile aynı görünüme ve hisse sahip olduğunu söylüyor. Koltuk kılıfları, yer döşemeleri ve tavan döşemesi benzer şekilde deniz plastiği ve eski su şişeleri gibi geri dönüştürülmüş ürünlerden oluşuyor. Şirketin söylediğine göre, bu malzemeleri kullanmak benzer ürünlerden yüzde 32 daha az karbon yayılımına sebep oluyor.
Genel olarak VW, Avrupa'daki karbon emisyonlarını 2030 yılına kadar yüzde 40 oranında azaltmayı ve 2050 yılına kadar sıfır emisyon planının bir parçası olarak iklim nötrlüğüne ulaşmayı umuyor.
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