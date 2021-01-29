2021'in Telefonları: Bu Yılın En Çok Merak Edilen 7 Telefonunu Seçtik

2021 yılında yine sayısız akıllı telefon piyasaya sürülecek. Ve bunlar arasında yer alacak olan bazıları, şimdiden büyük bir heyecanla bekleniyor. İşte, 2021 yılının en çok merak edilen, en çok heyecana neden olan 7 yeni telefon modeli...