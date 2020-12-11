2021 Yılı, Ay Yüzeyinde Yapılacak İlginç Bir Araba Yarışına Sahne Olacak

İlk duyduğunuzda inanamayacaksınız ama bu haber gerçek: 2021 yılında, uydumuz Ay'ın yüzeyinde bir araba yarışı gerçekleştirilecek.

11 Aralık 2020 00:02

Levent Öztürk