2021 Yılı, Ay Yüzeyinde Yapılacak İlginç Bir Araba Yarışına Sahne Olacak

İlk duyduğunuzda inanamayacaksınız ama bu haber gerçek: 2021 yılında, uydumuz Ay'ın yüzeyinde bir araba yarışı gerçekleştirilecek.

  • Levent Öztürk
Ay'da araba yarışı düzenleniyor
Frank Stephenson/Moon Mark/John Fowler

İçinizdeki çocuğu serbest bırakmaya hazırlanın... 2021 yılında bir firma, Ay'ın yüzeyine uzaktan kumandalı araçlar bırakarak Ay'da bir yarış düzenleyecek. McLaren P1'in tasarımcısı Frank Stephenson'un yanı sıra kısmi olarak lise öğrencileri tarafından tasarlanan araçlar, Ekim 2021 tarihinde iniş yapmayı planlayan Nova-C iniş aracına yüklenecek.

Yarış, Intuitive Machines ve Lunar Outpost ortaklığıyla Moon Mark tarafından düzenlenecek ve pek çok zorlu teknolojik yetkinlik aşamasından sonra seçilen iki ABD öğrenci ekibini içerecek.

Basın açıklamasında belirtilene göre Moon Mark'ın Mission 1 yarışmasında ABD genelinden altı farklı lise öğrencisi ekibi yer alacak ve drone veya otonom araç yarışı, e-oyunculuk ve uzay ticarileştirme girişimcilik yarışması gibi eşsiz talepleri içeren yetkinlik mücadelelerinde birbirlerine karşı yarışacaklar. İlk iki sırayı alan ekipler de Ay'da yarışacak iki aracı yarıştırma fırsatına erişecek.

Eğer bu yarış size saçma gözüküyorsa, haksız sayılmazsınız. Ay'daki bu yarışın herhangi bir amacı bulunmuyor. Firmalar, bu görev ile Dünya genelinde öğrencilerin hayal güçlerini yakalamayı planlıyor ve seçili gruplar için yarattıkları araçları Ay'da yarıştırma fırsatı ve Dünya dışı araçların sınırlarını daha fazla geliştirmeyi hedefliyor. Tabii ki bütün bu hedeflerin sadece Ay'da bir uzaktan kumandalı araba yarışı yapma hayalini haklı çıkarmak için belirlenmiş olması da mümkün.

Lunar Outpost

Araçların her biri yaklaşık 2,5 kilogram olacak ve Lunar Outpost firması ortaklığı ile geliştirilerek Ay'ın acımasız yüzeyinde kullanılabilecekleri garantilenecek. Lunar Outpost, hava-uzay hareketliliği üzerine uzmanlaşmış bir firma ve orijinal olarak hareketli bilimsel keşif araçları için tasarlanmış olan MAPP (Mobile Autonomous Prospecting Platform) platformunu yarış araçlarında kullanılmak üzere uyarlayacak.

Ay'a iniş yapacak olan Nova-C, yarış araçlarının yanı sıra NASA ortaklığı ile bilimsel donanım yükü de taşıyor olacak. SpaceX'in tasarladığı Falcon 9 roketine bağlı olarak fırlatılacak bu iniş aracının fırlatılması ortak bir çaba olacak ve ilk ticari Ay inişi olacak.

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