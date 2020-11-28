2021 Yılında Kullanılacak Casper AIO Modelleri Piyasaya Çıktı

"Dijital Dönüşüm" ile birlikte kullanıcı ihtiyaçları ve beklentileri de bu yönde gelişiyor. Bilgisayar tasarımları da artık daha kullanıcı dostu, kompakt, ergonomik, günümüz çalışma hayatına uyumlu olacak şekilde geliştiriliyor. Tabletler, mini PC'ler, All-In-One (hepsi bir arada) bilgisayarları hayatımıza giriyor ve çalışma hayatımızı daha verimli ve kolay hale getirmek için tasarlanıyorlar.