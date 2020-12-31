2021 Yılında Yeni Bir Bilgisayar Almak Çok da Kolay Olmayabilir

Görünüşe bakılırsa, 2021 yılında yeni bir dizüstü veya masaüstü bilgisayar almak çok da kolay olmayabilir. COVID-19 salgını sırasında evden çalışma ve uzaktan öğrenim alanlarındaki büyük artış, Dünya genelinde satılan dizüstü ve masaüstü bilgisayar sayılarında muazzam bir artışa sebep oldu. Ancak analistlerin söylediğine göre bu büyüme, üretimin de artmasını gerektiriyor ve 2021 yılı için üretimi artırmak çok kolay olmayacak.
2020 yılında muazzam bir biçimde artan PC satışları, yeni yıla girerken de yavaşlama işareti göstermiyor. Dizüstü ve masaüstü bilgisayar pazarı salgın sırasında artarken, kullanıcıların uzaktan çalışma ve öğrenim için daha büyük ekranlı cihazlara yönelmesi ile beraber akıllı telefon satışları geriledi.
Dizüstü ve masaüstü bilgisayarların satışı 2008 yılında yaklaşık 300 milyona ulaştıktan sonra, düzenli bir şekilde gerileyerek yıllık 250 milyon dağıtıma kadar düşmüştü. Ama şimdi, bazı analistler bu yılın 300 milyona yakın dağıtım ile kapanacağını, yani bir önceki yılın aynı dönemine göre neredeyse %15 artmış olacağını tahmin ediyorlar.
Pazarlama, analitik ve araştırma firması Canalys'in söylediğine göre kurulu PC ve tabletlerin sayısı, 2018 yılında 1,64 milyarken 2021 sonuna kadar 1,77 milyara ulaşacak. Bunun ana sebeplerinden biri, ailelerin ev başına bir cihazdan, salgın sırasında çalışan veya eğitim gören her kişi başına bir cihaza genişlemiş olması.
2020 yılında artan PC talebini karşılamak için PC satıcıları daha fazla tedarikçi ekledi, dağıtımı hızlandırdı ve önümüzdeki yıl yayımlanacak olan geliştirilmiş modelleri tanıttı. Ancak bu çabalar, pek çok PC üreticisinin var olan siparişleri tamamlamaktan halen aylarca geride olduğu düşünülürse, yeterli gibi gözükmüyor.
Reuters ile konuşan Acer'in Pan-Amerika başkanı Gregg Prendergast'ın söylediğine göre PC üreticisi, firmanın eğitim müşterilerine dizüstü bilgisayarları taşımak için tren veya büyük kargo gemileri gibi geleneksel yöntemler yerine uçakları kullanarak oluşan ek masrafları kendi üzerine alıyordu. Ancak üretim hatlarının geride olması sebebiyle bazı müşterilerin kargolarını alabilmek için dört aya kadar beklemeleri gerekti.
Analist firması IDC yardımcı başkanı Ryan Reith ise, bazı ülkelerdeki okul ve işletmeler için PC ve PC parçası eksiklerinin 2022'ye kadar sürebileceğini belirtiyor.
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