2021 YKS birinciler hangi illerden? Belli oldu

2021 YKS sonuçları açıklandı. 26-27 Haziran'da gerçekleştirilen 2021 YKS sonuçları Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) resmi internet sitesi üzerinden öğrenilebiliyor.
2021 YKS Sonuçları Nasıl Öğrenilir?
ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "26-27 Haziran 2021 tarihlerinde gerçekleştirdiğimiz Yükseköğretim Kurumları Sınavı (2021-YKS) sonuçlarını http://sonuc.osym.gov.tr sayfamızdan açıkladık. Sonuçların tüm adaylarımıza ve ailelerine hayırlı olmasını dilerim" ifadelerini kullandı.
Tercihler Ne Zaman Başlayacak, Ne Zaman Bitecek?
Peki 2021 YKS tercihleri ne zaman yapılacak? ÖSYM Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün'ün açıklamasına göre, 2021-YKS tercihleri 5-13 Ağustos tarihleri arasında alınacak.
Aygün, "Adaylarımızın tercihler başlamadan önce daha sağlıklı bir değerlendirme yapmalarına imkan vermek amacıyla 2021-YKS değerlendirme işlemlerini hızlandırarak sınav sonuçlarını ilan edilen tarihten daha erken açıkladık. Adaylarımızın 5-13 Ağustos 2021 tarihleri arasında yapacakları 2021-YKS tercihlerinin şimdiden hayırlı olmasını dilerim." diye konuştu.
YKS Birincileri
Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, bu sabah açıklanan 2021-YKS sonuçlarının ardından, YKS birincilerinin çıktığı illeri duyurdu.
- Buna göre, 2021-YKS'de Temel Yeterlilik Testi'nin (TYT) oturumunda birinci Adana'dan çıktı.
- Alan Yeterlilik Testleri (AYT) oturumunda, sayısalda birincilik Adana, eşit ağırlıkta birincilik Konya, sözelde birincilik yine Adana illerinden oldu.
- Yabancı Dil Testinin (YDT) birincileri ise Almanca: Balıkesir, Arapça: Konya, Fransızca: İstanbul, İngilizce: İstanbul, Rusça: Bursa illerinden belirlendi.
2021-YKS Birincilerimizin İlleri
TYT birincisi: Adana
AYT birincileri:
Sayısal:Adana
Eşit Ağırlık:Konya
Sözel:Adana
YDT birincileri:
Almanca:Balıkesir
Arapça:Konya
Fransızca:İstanbul
İngilizce:İstanbul
Rusça:Bursa
Adaylarımızı tebrik eder, başarılarının devamını dilerim.— Prof.Dr.Halis AYGÜN (@halis_aygun) July 28, 2021
YKS tercih sonuçları açıklandı
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın