2022 Model iPad Pro Modelleri, Yeni Bir Tasarımla Gelebilir!

İlk iPad modelinden bu yana serinin tasarımı hep portre öncelikli yapıda olmuş ve Apple logosunun yönü ile kameraların konumu buna göre tasarlanmıştı. Fakat ortaya çıkan yeni sızıntı doğru ise, bir sonraki iPad, manzara, yani yatay düzlemde kullanılacak yapıda tasarlanabilir.
Bir iOS geliştiricisi Apple analisti @dylandkt'ye göre iPad Pro serisindeki gelecek modellerinde, yatay bir Apple logosu ve yatay bir kamera yerleşimi olacak ve bununla birlikte kullanım iPad'in öncelikli şeklide de yatay düzleme göre olacak.
Dylan'ın tweet'i şu şekilde: "Gelecekteki iPad Pro'larda yatay bir kamera yerleşimi ve arkada yatay olarak yerleştirilmiş bir Apple logosu bulunacak. Apple, iPad Pro kullanımı için yatay modu varsayılan yapacak. Yeni nesil modelin bu özelliği taşıyıp taşımayacağını henüz teyit etmedim ancak çalışmalar devam ediyor."
Öte yandan bir diğer sızıntı da iPad Pro'nun tamamen cam arka kasaya sahip olabileceği hakkında. 2022 yılında piyasaya çıkacak yeni iPad Pro'nun arka yüzeyinin yekpare cam kaplamadan oluşacağı söyleniyor.
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