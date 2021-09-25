RAM Fiyatları En Sonunda Düşecek mi? Gelen Haberler Umut Verici!

Çip krizi henüz sona ermemişken, RAM fiyatlarının düşeceği iddiası biraz da olsa umut veriyor.

  • Ercan Uğurlu
RAM Fiyatları Tüm Dünyada Düşecek mi?

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