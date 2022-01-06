2022'de Daha Sportif Bir Hayat Amazfit GT 3 Akıllı Saat Serisiyle Mümkün

Yeni Amazfit GT 3 Serisi akıllı saatlerinin Virtual Pacer işlevi, dayanıklılık, kardiyovasküler performans, mesafe, zaman ölçümü gibi özellikleriyle klasik antrenman hedeflerinde kullanıcıların kendilerini aşma arzularına ulaşabilmeleri için tasarlandı. Yeni akıllı saat serisi koşuculara, uzmanlar arasında "Tavşan Modu" olarak bilinen özel "Virtual Pacer" eğitim asistanını sunuyor. Bu sayede kullanıcılar kendilerini geliştirmek ve sınırlarını aşmak için motive olabiliyorlar.
Dopdolu pil. Dopdolu dolu güç.
Genellikle GPS özellikli akıllı saatlerin pil ömürleri oldukça kısadır. Ancak Amazfit GT 3 Serisi akıllı saatleri ortalamanın üzerindeki pil ömrüyle dikkatleri üzerine çekiyor. Örneğin Amazfit GTR 3 Pro, beş ayrı GPS hizmetinin tümüne sahip bir saat olarak, GPS çalışırken 35 saate kadar pil ömrü sunuyor.
Akıllı Sağlık. Akıllı Spor. Akıllı Sen.
Amazfit GT 3 Serisi akıllı saatlerinin ana misyonu her şeyi en kolay versiyonuna indirgemek üzerine kuruludur. Yüksek performanslı bu akıllı saatler, sezgisel bir kullanıcı ara yüzüyle kapsamlı, kısmen özelleşmiş spor ve fitness işlevleri sunuyor. Çığır açan 6PD (fotodiyot) BioTrackerTM sensör teknolojisi tüm temel sağlık ve spor verilerini daha da hassas bir şekilde ölçüyor. Tescilli Zepp OS işletim sistemi, saatleri son derece hızlı ve güçlü kılıyor. Serideki her üç model de yüksek düzeydeki işlevselliklerini çok yüksek kaliteli görünümlü, zamansız saat tasarımıyla buluşturuyor. Bu saatler ayrıca kişinin her türlü kıyafeti ve ruh haliyle uyumlu 150'den fazla saat ara yüzü kullanıcının o anki durumuyla muhteşem bir uyum yakalıyor.
150 spor modu. Otomatik algılama. PeakBeats.
Yeni Amazfit serisinin tüm modellerinde, bisiklet, yüzme, cross-trainer, açık ve kapalı koşunun da içerisinde bulunduğu sekiz ortak aktivitenin otomatik olarak tanınmasını içeren 150 spor modu bulunuyor. Antrenman Geçmişi ve antrenman durumu uygulamaları kişinin performans seviyesini ve fiziksel uygunluğu analiz ediyor. PeakBeats performans algoritması, eğitimin temel optimizasyonunu sağlıyor. Su atında bile kalp atış hızını hassas bir şekilde kaydedebilen yeni 6 noktalı sensör sistemi, tüm önemli verilerin sürekli olarak ölçülebilmesini sağlıyor.
Biyolojik Yaşınızı Gençleştirin
Kişisel Aktivite Yapay Zekası (PAI sistemi), uzun vadede sağlığı için harekete geçmek isteyen herkese yardımcı oluyor. Son yedi günün aktivitelerini analiz eden GT 3 akıllı saatleri kişinin kendi sağlığı için basit bir kılavuz hazırlıyor. Kişisel Aktivite Yapay Zekası (PAI) diyabet veya kardiyovasküler bozukluklar gibi hastalıklarının önlenmesine odaklanan uzun vadeli araştırmalara dayanmaktadır. Amazfit ayrıca kişinin mevcut biyolojik yaşının bir göstergesini sunarak, Kişisel Aktivite Yapay Zekası (PAI) hedeflerinin nasıl doldurulacağına dair ipuçları vererek bir zaman planı içinde biyolojik yaşın nasıl düşürülebileceğini gösteriyor.
Tüm değerler. Tek dokunuş. Tek bakış.
Amazfit akıllı saatleri sadece spor sırasında değil, 7 gün 24 saat tüm sağlık verilerini kaydedebiliyor. Yeni tek dokunuş işlevi, tek bir parmak dokunuşuyla yalnızca 45 saniyede dört farklı değeri (kalp atış hızı, kan oksijeni, stres düzeyi ve solunum hızı) ölçümlüyor. Kapsamlı uyku analizi yalnızca derin uyku ve REM aşamalarını ölçmekle kalmayıp, aynı zamanda solunum kalitesini de izliyor.
Üç ayrı model. Üç ayrı stil.
Amazfit GT 3 akıllı saat serisi her biri farklı özelliklere sahip üç modelden oluşuyor: Yuvarlak GTR 3 Pro serinin amiral gemisi ve 1.45 inçlik ekranıyla serinin en büyük Amoled Ultra HD ekranını sunuyor. Cihaz hoparlörler, Bluetooth telefon özelliği ve çevrimdışı müzik dinlemek için 470 şarkıya kadar dahili hafızayla donatıldı. Amazfit GTR 3 Pro sadece 32 gram ağırlığında ve on iki güne kadar dayanan pil ömrüne sahip. GTR 3 Pro'nun zarif bir kahverengi deri kayış ya da sportif Infinite Black seçenekleri mevcuttur.
Yine yuvarlak bir tasarıma sahip olan GTR 3, normal kullanımda pili üç haftaya kadar dayanan bir başyapıt. Otomatik aktivite tanıma ve adım sayma, nabız, nefes, kan oksijen doygunluğu, stres ve uykunun izlenmesi, ayağa kalkma veya su içme hatırlatmaları gibi pratik işlevlerle GTR 3, sağlıklı yaşama entegre olmak isteyen herkes için mükemmel bir akıllı saat tercihi oluyor. Amazfit GTR 3 ile kullanıcılar akıllı ve sağlıklı yaşamı günlük hayatlarına basit ve kolay bir şekilde dahil edebiliyorlar. GTR 3'ün ise Thunder Black ve Moonlight Grey renkleri bulunuyor.
Amazfit GTS 3, piyasadaki en hafif akıllı saatlerden biridir. 24,4 gram ağırlığıyla bilekteki varlığı neredeyse fark edilmez ve on iki güne kadar etkileyici pil ömrü sunuyor. Dikdörtgen saat kasası, harika 1,75 inç Almoled Ultra HD ekrana rağmen ince bileklerde bile uyumlu görünüyor. Grafit siyah versiyonuna ek olarak GTS 3 ayrıca mat bakırdan bir saat kasasına sahip. Toprak pembesi ve fildişi beyazı uyumlu kayışlar, saatin ultra hafif ve modaya uygun doğasını vurguluyor.
*Tüm spor saatleri gibi Amazfit giyilebilir cihazlar da tıbbi cihazlar değildir. Anormal değerler veya rahatsızlık durumlarında bir doktora danışmanız önerilir.
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