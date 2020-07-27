YouTube'u kandırdı, 10 milyon abone olmadan elmas play butonu aldı

1,3 milyon aboneye sahip YouTuber Jack Welch, YouTube'u kandırarak 10 milyonluk kanallara verilen Elmas Play Butonu aldı ve ödülü ile poz verdi. YouTuber, ödülün üzerine adını kazıyarak anı olarak saklayacağını belirtti. İşte o video...