YouTube'u kandırdı, 10 milyon abone olmadan elmas play butonu aldı

1,3 milyon aboneye sahip YouTuber Jack Welch, YouTube'u kandırarak 10 milyonluk kanallara verilen Elmas Play Butonu aldı ve ödülü ile poz verdi. YouTuber, ödülün üzerine adını kazıyarak anı olarak saklayacağını belirtti. İşte o video...

YouTube'u kandırdı, 10 milyon abone olmadan elmas play butonu aldı

Elmas Play Butonu, birçok YouTuber'ın kolay elde edemeyeceği bir şeydir, çünkü kanalların bir tane kazanmak için bir 10 milyon abone kazanması gerekir. Ancak 1,3 milyon abonede Altın Play Butonu eşiğini neredeyse hiç ulaşamamış olan bir YouTuber, bir istismar sayesinde bir tanesini ele geçirmeyi başardı.

YouTuber Jack Welch, bu abone sayısına ulaşmadan satın alınabileceği konusunda bir ipucu aldı. YouTube, ödülün kaybolması veya zarar görmesi durumunda daha önce almış olan aboneler için değiştirme düğmeleri sunuyor.

YouTuber Jack Welch de Elmas Play Butonu sipariş etmeyi denediğinde site, Elmas Play Butonu gönderilecek kanalın adını soruyor ve YouTuber, kendi kanalının doğrulama kodunu KSI adlı 21,6 milyon aboneye sahip YouTube kanalının adıyla eşleştirmeyi deniyor.

Tarayıcıda Jack Welch'in YouTube kanalına giriş yapılmış olduğundan site söz konusu siparişi onaylamıyor ve YouTuber, bu noktada Mini Muka'dan yardım alıyor. Mini Muka, Jack Welch ile aynı adımları uyguluyor ve yine Welch'in kodunu KSI'nin ise kanal adını kullanıyor. YouTubera 3.000 dolara mal olsa sa Elmas Play Butonu'nun sahibi oluyor.

YOUTUBE ÖDÜLLERİ NEYE GÖRE VERİLİYOR?

Youtube'da 100 bin aboneye ulaşan kanallara Gümüş, 1 milyon aboneye ulaşan kanallara Altın, 10 milyon aboneye ulaşan kanallara Elmas, 50 milyon aboneye ulaşan kanallara Yakut, 100 milyon aboneye ulaşan kanallara 'Özel Play Butonu' veriliyor.

İŞTE YOUTUBER JACK WELCH'İN O VİDEOSU

I tricked Youtube into giving me a DIAMOND PLAY BUTTONI tricked Youtube into giving me a DIAMOND PLAY BUTTON
Get the best deals while shopping online ? Honey is FREE and finds coupons with the click of a button. Thanks Honey for sponsoring! I tricked Youtube into giving me a DIAMOND PLAY BUTTON ?? Subscribe w/ notifications so you don't miss videos! Probably the biggest video we've ever uploaded to this channel. After months and months of growing our Youtube awards collection, we have finally managed to get our hands on our very own 10 Million Subscriber Diamond Play Button. ?? more videos on my OTHER Youtube channels: Thank you Mini for all your help! Get him to 100k: Thank you Josh for telling me about the website! twitter: instagram: merch minecraft server: play.skycade.net my subreddit: cameo: business email: jack @ skycade . net my set up (affiliate links): microphone - webcam - lights - microphone stand - green screen - gopro -

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