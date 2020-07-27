YouTube'u kandırdı, 10 milyon abone olmadan elmas play butonu aldı

Elmas Play Butonu, birçok YouTuber'ın kolay elde edemeyeceği bir şeydir, çünkü kanalların bir tane kazanmak için bir 10 milyon abone kazanması gerekir. Ancak 1,3 milyon abonede Altın Play Butonu eşiğini neredeyse hiç ulaşamamış olan bir YouTuber, bir istismar sayesinde bir tanesini ele geçirmeyi başardı.
YouTuber Jack Welch, bu abone sayısına ulaşmadan satın alınabileceği konusunda bir ipucu aldı. YouTube, ödülün kaybolması veya zarar görmesi durumunda daha önce almış olan aboneler için değiştirme düğmeleri sunuyor.
YouTuber Jack Welch de Elmas Play Butonu sipariş etmeyi denediğinde site, Elmas Play Butonu gönderilecek kanalın adını soruyor ve YouTuber, kendi kanalının doğrulama kodunu KSI adlı 21,6 milyon aboneye sahip YouTube kanalının adıyla eşleştirmeyi deniyor.
Tarayıcıda Jack Welch'in YouTube kanalına giriş yapılmış olduğundan site söz konusu siparişi onaylamıyor ve YouTuber, bu noktada Mini Muka'dan yardım alıyor. Mini Muka, Jack Welch ile aynı adımları uyguluyor ve yine Welch'in kodunu KSI'nin ise kanal adını kullanıyor. YouTubera 3.000 dolara mal olsa sa Elmas Play Butonu'nun sahibi oluyor.
YOUTUBE ÖDÜLLERİ NEYE GÖRE VERİLİYOR?
Youtube'da 100 bin aboneye ulaşan kanallara Gümüş, 1 milyon aboneye ulaşan kanallara Altın, 10 milyon aboneye ulaşan kanallara Elmas, 50 milyon aboneye ulaşan kanallara Yakut, 100 milyon aboneye ulaşan kanallara 'Özel Play Butonu' veriliyor.
İŞTE YOUTUBER JACK WELCH'İN O VİDEOSU
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