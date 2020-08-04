2 saat boyunca hiçbir şey yapmadı, Youtube'da 2 milyondan fazla izlendi

Koronavirüs salgını boyunca Youtube'da birçok yaratıcı video izledik. Şimdi de Endonezyalı bir YouTuber'ın 2 milyondan fazla izlenen bir videosu viral oldu. 30 binden fazla aboneye sahip Muhammad Didit isimli YouTuber'ın yaklaşık 2 buçuk saat boyunca hiçbir şey yapmadığı video 2.5 milyondan fazla izlendi.
10 Temmuz'da yayınlanan videoda 2 saat 20 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan oturan YouTuber'ın sesini duymuyor ya da hareketlerini göremiyorsunuz. Videoyu izlerken yapabileceğiniz tek şey, bu YouTuber'ın video boyunca kaç kez göz kırptığını saymak. Bir kullanıcı videoyu sonuna dek izlediğini, YouTuber'ın bu süreçte 362 kez göz kırptığını söyledi.
Bugüne dek kanalında 3 milyondan fazla görüntüleme sayısına sahip YouTuber, bu görüntüleme sayısının 2,5 milyon kadarını bu videodan sağladı.
İŞTE 2 SAAT BOYUNCA HİRBİŞEY YAPMAYAN YOUTUBER'IN VİDEOSU
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