2 saat boyunca hiçbir şey yapmadı, Youtube'da 2 milyondan fazla izlendi

Endonezyalı YouTuber'ın 10 Temmuz'da yayınladığı video, kısa süre içerisinde viral hale geldi. Muhammad Didit isimli YouTuber çektiği videoda yaklaşık 2 buçuk saat boyunca hiçbir şey yapmadı ve sadece göz kırptı. 2.5 milyondan fazla izlendi...

2 saat boyunca hiçbir şey yapmadı, Youtube'da 2 milyondan fazla izlendi

Koronavirüs salgını boyunca Youtube'da birçok yaratıcı video izledik. Şimdi de Endonezyalı bir YouTuber'ın 2 milyondan fazla izlenen bir videosu viral oldu. 30 binden fazla aboneye sahip Muhammad Didit isimli YouTuber'ın yaklaşık 2 buçuk saat boyunca hiçbir şey yapmadığı video 2.5 milyondan fazla izlendi.

10 Temmuz'da yayınlanan videoda 2 saat 20 dakika boyunca hiçbir şey yapmadan oturan YouTuber'ın sesini duymuyor ya da hareketlerini göremiyorsunuz. Videoyu izlerken yapabileceğiniz tek şey, bu YouTuber'ın video boyunca kaç kez göz kırptığını saymak. Bir kullanıcı videoyu sonuna dek izlediğini, YouTuber'ın bu süreçte 362 kez göz kırptığını söyledi.

Bugüne dek kanalında 3 milyondan fazla görüntüleme sayısına sahip YouTuber, bu görüntüleme sayısının 2,5 milyon kadarını bu videodan sağladı.

İŞTE 2 SAAT BOYUNCA HİRBİŞEY YAPMAYAN YOUTUBER'IN VİDEOSU

2 JAM nggak ngapa-ngapain2 JAM nggak ngapa-ngapain
2 JAM nggak ngapa-ngapain yah itu dia judul video kali ini ok mungkin saya harus bercerita sedikit tentang alasan Vidio bisa di buat semuanya berawal dari banyak nya desakan dari sebagaian elemen masyarakat Indonesia akhir-akhir ini yang meminta saya untuk membuat content yang mendidik dan mengedukasi untuk anak muda ya udah akhirnya dengan sedikit berat hati dan keterpaksaan saya membuat nya dan BOOM jadilah Vidio ini tapi kalo bicara manfaat atau tidak nya itu semuanya tetep kembali ke kalian jadi pandai lah memfilter yah itu aja pesen saya smg terhibur dan bermanfaat Jan lupa juga pollow my intagramm

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