2 saat boyunca hiçbir şey yapmadı, Youtube'da 2 milyondan fazla izlendi

Endonezyalı YouTuber'ın 10 Temmuz'da yayınladığı video, kısa süre içerisinde viral hale geldi. Muhammad Didit isimli YouTuber çektiği videoda yaklaşık 2 buçuk saat boyunca hiçbir şey yapmadı ve sadece göz kırptı. 2.5 milyondan fazla izlendi...