25.000 Süper Kütleli Kara Delik, Tek Bir Haritada Bir Araya Getirildi!

Bilim insanları, 25.000'den fazla karadeliği aynı anda gösteren büyüleyici bir gökyüzü görüntüsü yayınladı. Peki ama 25.000 kara deliği görüntülemeyi nasıl başardılar?

  • Levent Öztürk
25.000 kara delik aynı haritada!
LOFAR/LOL Survey

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