3.700 Yıllık Kil Tablet, İnsanlıkla İlgili Önemli Gerçeği Ortaya Çıkarttı!

Okulda geometri dersinden nefret etmiş olabilirsiniz. Ancak o rakamlar ve açılar gerçek hayatta çok işimize çok yarıyor. Antik Babil dönemindeki sürveyanlar da bunu çok iyi biliyordu. Si.427 olarak adlandırılan bir kil tablet, MÖ 1900 ile 1600 yılları arasına tarihlendiriliyor ve Eski Babil Döneminden kalma. Tabletin üzerindeki çizimler insanların geometriyi günlük hayatta bilinenden yüzlerce yıl öncesinde de kullandığını gösteriyor.
Tablette temel olarak sınır çizgilerini haritalayan bir arazi araştırması yer alıyor. Ancak çizimi yapan araştırmacı görülen o ki kesin dik açılar yapmak için bugün "Pisagor üçlüleri" dediğimiz şeyi kullanmış. Trigonometri dersinde öğretilen Pisagor üçlüleri, matematiksel olarak mükemmel dik açılar yaratan klasik 3-4-5 üçgeni gibi üçgenlerin çizilmesini sağlıyor.
New South Wales Üniversitesi'nden matematikçi Daniel Mansfield yaptığı açıklamada "Bu tabletin keşfi, matematik tarihinin yeniden yazılmasını sağlayabilir" diyor ve şöyle devam ediyor: "Zira bu tablet, Pisagor doğmadan bin yıl öncesinden kalma. Matematikte trigonometrinin, MÖ 2. yüzyılda gece gökyüzünü inceleyen eski Yunanlılar tarafından geliştirildiği kabul ediliyor. Ancak görülen o ki, Babilliler kendi alternatif trigonometri sistemlerini gökyüzünü değil, yeri ölçerek yaratmışlar."
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın