@ (Et) İşareti Nasıl Doğdu, İlk Ne Zaman Kullanıldı, Ne Anlama Geliyor?

İtalyanların "salyangoz", Hollandalıların ise "maymun kuyruğu" olarak adlandırdıkları @ (Et işareti), e-posta adresleri ve Twitter hesapları sayesinde elektronik iletişimin olmazsa olmazı haline gelmiş durumda. @ işareti, Modern Sanat Müzesi'nin kalıcı koleksiyonuna bile girmeyi başaran bir işaret.
Klavyedeki en zarif karakterlerden biri olan sembolün kökeni aslında biraz gizemli. Bir teori, kaynağın el yazmalarını kopyalarken kısayollar arayan 5. Yüzyıl keşişleri olduğunu söylüyor. Bu teoriye göre işaret, Latincede "doğru" anlamına gelen "ad" kelimesinin yerine kullanılıyordu.
İlk belgelenmiş kullanım ise, 1536'da, Floransalı bir tüccar olan Francesco Lapi'nin büyük kil kavanozlarda sevk edilen amfora adı verilen şarap birimlerini belirtmek için @ kullanan bir mektubunda karşımıza çıkıyor. Sembol daha sonra ticarette tarihi bir rol üstlenmeye başlıyor. Tüccarlar uzun zaman boyunca bunu "oranında" anlamında kullanıyorlar—"12 parça @ 1 dolar" örneğinde olduğu gibi...
Teknolojide @ İşaretinin Kullanımı
İşaretin makinelerde ortaya çıkması ise çok sonralarda oluyor. 1800'lerin ortalarında inşa edilen ilk daktilolar @ içermiyordu. Benzer şekilde @, bilgisayar programlamanın öncüleri olan en eski delikli kart tablolama sistemlerinin (ilk olarak 1890 ABD nüfus sayımının toplanmasında ve işlenmesinde kullanıldı) sembolik dizisi arasında değildi.
Sembolün modern belirsizliği, 1971'de Ray Tomlinson adlı bir bilgisayar bilimcisi can sıkıcı bir sorunla karşı karşıya kaldığında sona erdi: Bilgisayarları programlayan insanları birbirine nasıl bağlayacakları sorunu... O zamanlar, her programcı tipik olarak belirli bir ana bilgisayar makinesine bir telefon bağlantısı ve bir teletype makinesi (temelde yerleşik bir yazıcıya sahip bir klavye) aracılığıyla bağlıydı. Ancak bu bilgisayarlar birbirine bağlı değildi; bu, ABD hükümetinin Tomlinson'ın çalıştığı Cambridge, Massachusetts şirketi olan BBN Technologies'i internetin öncüsü olan Arpanet adlı bir ağın geliştirilmesine yardımcı olması için işe aldığında üstesinden gelmeye çalıştığı bir eksiklikti.
Tomlinson'ın meydan okuması, bir kişi tarafından yaratılan ve Arpanet aracılığıyla farklı bir bilgisayardaki birine gönderilen bir mesajın nasıl ele alınacağıydı. Adresin bir kişinin adına ve birçok kullanıcıya hizmet edebilecek bilgisayarın adına ihtiyacı olduğunu düşündü. Ve bu iki adres öğesini ayıran sembol, bilgisayarlar karıştırılmasın diye, programlarda ve işletim sistemlerinde yaygın olarak kullanılamıyordu.
Tomlinson'ın gözleri, Model 33'teki?"P"? üzerinde duran @ üzerine kaydı. Smithsonian'a "Çoğunlukla fazla kullanılmayan bir sembol arıyordum" dedi. Ünlem işareti ya da virgül gibi pek çok seçenek de yoktu.
Tomlison, bir açıklamasında "eşittir işareti kullanabilirdim ama bu pek mantıklı olmazdı" diyor. Ve sonunda @'yi seçti. Kendi adlandırma sistemini kullanarak, kendi odasındaki bir sistemden Arpanet üzerinden giden ve odasındaki farklı bir sisteme giden bir e-posta gönderdi. İşte bu e-postada @ işareti ilk kez kullanıldı.
Halen BBN'de çalışan Tomlinson, o ilk e-postada ne yazdığını hatırlamadığını söylüyor. Ama şurası bir gerçek: Bu mesajla, bir zamanlar neredeyse modası geçmiş olan @ işareti, insanların nasıl bağlantı kurduğuna dair bir devrimin sembolik temel taşı oldu.
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