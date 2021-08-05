@ (Et) İşareti Nasıl Doğdu, İlk Ne Zaman Kullanıldı, Ne Anlama Geliyor?

Bugün en çok kullanılan simgelerden biri olan @ işaretinin (Et işareti) tarihi, aslında düşündüğünüzden çok daha eskilere dayanıyor. Gelin, hep birlikte Et işaretinin nasıl doğduğuna, tarih boyunca nasıl kullanıldığına ve teknoloji ile nasıl buluştuğuna birlikte göz atalım...