3 Popüler VPN Aracı Hakkında, Kullanıcıları Şoke Eden Hack İddiası

CyberNews'in yeni araştırmasına göre SuperVPN, GeckoVPN ve ChatVPN'de olduğu iddia edilen ve toplam yirmi bir milyon kullanıcı kaydı içeren veri tabanları çalındı. Bu bilgiler arasında kullanıcının kimlik doğrulama bilgileri gibi hassas ayrıntılar bulunuyor. Eğer sızan veri tabanları gerçekse, sızıntıyla ilgili daha da endişe verici olan şey, ilgili gizlilik politikalarında bunu yapmadıklarını iddia etmelerine rağmen, bu hizmetlerin kullanıcıları hakkında günlüğe bilgi kaydediyor olması.
Veri tabanları, kimlik doğrulama bilgilerinin yanı sıra, e-posta adreslerini, ödemeyle ilgili verileri ve premium hesapların sona erme tarihini de içeriyor. İddiaya göre verileri çalanlar bu verileri satarken ülke bazında filtreleme de yapabiliyorlar.
CyberNews'teki araştırmacı ekibi, veri tabanlarından parçalar gördüklerini ve sızıntının aynı zamanda kullanıcının cihazları hakkında da bilgi içerdiğini iddia ediyor. Doğru bilgi birikimi ile bu verilerin deneyimsiz kullanıcıları hack'lemek için kullanılması mümkün.
Site, "SuperVPN, GeckoVPN ve ChatVPN'e ulaştık ve sağlayıcılara sızıntının gerçek olup olmadığını teyit edip edemeyeceklerini sorduk, ancak hiçbir yanıt almadık" diyor.
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