3 Popüler VPN Aracı Hakkında, Kullanıcıları Şoke Eden Hack İddiası

3 popüler Android VPN aracının veri tabanlarının çalındığı ve milyonlarca kullanıcının kişisel bilgilerinin şu anda satılmakta olduğu iddia edildi. Ama burada, endişe edilmesi gereken çok başka bir konu daha var...