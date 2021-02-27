Teksas'taki Sahte Kar Teorisi: Yağan Kar, Gerçekten Kar Değil mi?

Kar yağışı hakkında mantık sınırlarını zorlayan yeni komplo teorisi: "Bu kar gerçek değil; zengin elitleri korumak için bir komplo girişimi." Peki ama bu teori nereden çıkıyor; ne kadar mantıklı?