300 Milyon Facebook Kullanıcısı Sızdı

Bir güvenlik araştırmacısı, 300 milyondan fazla Facebook kullanıcısının bilgilerini içeren iki veri tabanı keşfetti. Bilgiler arasında kullanıcı tanımlayıcılarının (ID), telefon numaralarının ve isimlerin bulunduğu belirtiliyor.
Araştırmacı Bob Diachenko'nun 267 milyon kullanıcının bilgilerini içeren ilk veri tabanını geçen sene aralık ayında bulduğu belirtiliyor. Araştırmacı, kullanıcı verilerinin Vietnam'daki siber suçlular tarafından yasa dışı bir toplama yoluyla veya sosyal platformun API'sını kötüye kullanarak toplandığını düşünüyor. Sızan bir bilginin bir hacker forumunda paylaşıldığı ve başkaları tarafından indirilerek olta saldırısına imkan tanıdığı belirtiliyor.
Sızan kullanıcılarının çoğunun ABD'de yaşadığı belirtiliyor, dolayısıyla Türkiye'de yaşayanların bu olaydan büyük bir paniğe kapılmalarına gerek yok (elbette Facebook kullanmak başlı başına bir panik sebebi).
Aynı verileri ve ek 42 milyon kaydı içeren ikinci bir sunucuda bulunan verilerin aynı siber suçlular tarafından kontrol edildiğine inanılıyor. Bununla birlikte ikinci sunucunun keşfedilmesinin kısa süre sonrasında bir saldırıya uğradığı ve verilerin "lütfen_sunucularınızı_güvende_tutun" gibi bir mesajla değiştirildiği belirtiliyor.
Verinin hangi yolla çalındığı henüz bilinmese de, Facebook hesabı olanların bilgilerini korumak için profillerini sadece arkadaşlarına açık olacak şekilde ayarlamaları tavsiye ediliyor. Bunun yanında Facebook'un arama motorlarının profilinizi taramasına izin veren seçeneğini de kapatmanız tavsiye ediliyor.
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