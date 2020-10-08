32-bit Uygulamalarının Tabutuna, Bir Çivi de ARM çakıyor

ARM tarafından bu hafta düzenlenen DevSummit etkinliğinde özellikle geliştiriciler için ürünlerin geleceği tartışıldı. Android Authority tarafından da belirtildiği üzere firma, açılış konuşmalarından birinde ARM CPU'ların 32-bit uygulamalar için desteği bırakacağını açıkladı.
Geçtiğimiz birkaç yıldır 32-bit uygulamalar ve yazılımlar yavaş bir şekilde yok oluyorlardı ve büyük sistem geliştiriciler, geliştiricileri 64-bit'e doğru teşvik ediyordu. Örneğin Apple 2015 yılından itibaren uygulamaların 64-bit mimarilerini desteklemelerini gerekli tuttu ve 2017 yılından itibaren de 64-bit cihazlarda 32-bit uygulamalar için desteği tamamen durdurdu. Geçtiğimiz yıl Google da 64-bit'e doğru kendi hareketini başlattı ve yeni uygulamalar ile uygulama güncellemelerinde 64-bit desteğini zorunlu hale getirdi ama var olan oyunların bir kısmı Ağustos 2021'e kadar sadece-32-bit güncellemeler alabilecekler. Önümüzdeki yıldan itibarense özel olarak 64-bit cihazları desteklemeyen uygulamalar bu cihazlardaki kullanıcılara sunulmayacak.
ARM'ın bu kararı, hangi uygulamaları kullanabilecekleri anlamında kullanıcıların büyük bir kısmı için büyük bir etki yaratmayacak. Zira ARM CPU'lar ile çalışan en büyük platformlar zaten 64-bit desteğini gerekli tutuyor. Ancak bunun anlamı, ARM'ın bu uygulamaları CPU'larında desteklemek için kullanması gereken ek silikonun bir kısmından kurtulabileceği ve daha iyi performans veya daha iyi ısı iletimi gibi CPU'yu geliştirmek için kullanabileceği bir alana sahip olması oluyor. Ayrıca donanım açısından bu geçişin ARM CPU'lardaki sadece "büyük" çekirdekleri etkileyeceğini ve enerji verimli çekirdeklerin görülebilecek gelecek boyunca içlerinde teknik olarak 32-bit silikona sahip olacaklarını da belirtmekte fayda var.
Bu değişim ARM'ın CPU'larına 2022 yılında gelecek ancak o CPU'ların da muhtemelen bir sonraki yıla kadar tüketici ürünlerine ulaşmayacağı kabul edilebilir. Çünkü firmanın tasarımlarının öncelikle Qualcomm ve MediaTek gibi üçüncü taraf üreticiler tarafından alınarak ürüne dönüştürülmesi gerekiyor. Yine de ARM, 2022 yılının çiplerinde bu yıl sunulan çiplere göre %30'luk performans artışı sözü veriyor.
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