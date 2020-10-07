Sony, PlayStation 5'i Parçalarına Ayırdığı Özel Bir Video Yayınladı

Sony, PlayStation 5'i parçalarına ayırdığı özel bir videoyu internette paylaştı. Video, konsolun soğutma sistemini de gözler önüne seriyor.

Oynat Sony'den PlayStation 5 Sökme Videosu! Sony, PlayStation 5'i parçalarına ayırdığı, USB portu, fan gibi bileşenleri yakından gösterdiği videoyu paylaştı!

Sony'nin henüz satışa sunulmayan yeni nesil konsolu PlayStation 5'in detaylarını konuşma konusunda Microsoft'tan çok daha sessiz kaldığı kesin. Ancak firma, yeni paylaştığı bir "parçalarına ayırma" videosuyla adeta sessizliğini bozdu.

Konsolun USB Type-A ve 10GBps USB Type-C portlarını göstererek başlayan video, cihazı dikey veya yatay konumlandırmaya izin veren ayağı da yakından gösteriyor. Konsolun yan kapakları ise herhangi bir araca gerek duyulmadan sökülebiliyor. Bunu yaptığınızda karşınıza ilk olarak 120mm çapında, 45mm yüksekliğindeki fan çıkıyor. Fan, konsolun iki tarafından da hava alabilecek kadar büyük olduğundan konsolun iki yanında da hava boşlukları var. SSD depolama birimine yönelik PCIe Gen 4 M.2 slotuna kolayca ulaşılabiliyor.

Cihazın anakartında AMD tabanlı bir CPU ve GPU bulunuyor ve soğutma için sıvı metal ve bir heatsink kullanılıyor. 16GB RAM ile gelen cihazda özel denetleyiciye sahip bir 828GB SSD bulunuyor. Bu SSD sürücüsü, 5,5GB/sn. okuma hızına ulaşabiliyor. Videoda konsolun 350 watt'lık bir güç kaynağı kullandığı da görünüyor.

Video tamamen Japonca olduğundan, İngilizce alt yazılarla izlemek isterseniz, bunu YouTube üzerinde yapabilirsiniz.

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