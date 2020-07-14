35 Yıl Önce Piyasaya Sürülen Efsane Oyunun Kartuşu İçin Servet Ödendi

Oyun tarihinin en ikonik oyunlarından biri olan Super Mario Bros'un açılmamış bir kutusu, bir açık artırmada 114.00 dolara alıcı buldu.
Associated Press'in haberine göre Super Mario Bros'un NES için üretilmiş açılmamış kutusu, 10 Temmuz Cuma günü Dallas merkezli Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıktı. Açık artırmada 1987'de piyasaya sürülen Mike Tyson's Punch Out gibi başka birçok oyun da satıldı. 1985'te satışa sunulan Super Mario Bros., Nintendo NES (Nintendo Entertainment System) konsolu için geliştirilmişti. Singeru Miyamoto'nun oyununun dünya çapında 330 milyondan fazla satarak, en çok satan oyunlar arasında olduğu iddia ediliyor.
Açık artırmada satılan oyunların getirdiği paranın 700.000 doları aştığı bildiriliyor. Super Mario Bros'u satın alan kişinin ise ismini gizli tutmayı tercih ettiği belirtildi.
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