35 Yıl Önce Piyasaya Sürülen Efsane Oyunun Kartuşu İçin Servet Ödendi

En ikonik oyunlardan biri Super Mario Bros.'un hiç açılmamış kutusu için ödenen para, "yok artık" dedirtti.

Super Mario Bros, 114.000 Dolara Satıldı

Oyun tarihinin en ikonik oyunlarından biri olan Super Mario Bros'un açılmamış bir kutusu, bir açık artırmada 114.00 dolara alıcı buldu.

Associated Press'in haberine göre Super Mario Bros'un NES için üretilmiş açılmamış kutusu, 10 Temmuz Cuma günü Dallas merkezli Heritage Auctions'ta açık artırmaya çıktı. Açık artırmada 1987'de piyasaya sürülen Mike Tyson's Punch Out gibi başka birçok oyun da satıldı. 1985'te satışa sunulan Super Mario Bros., Nintendo NES (Nintendo Entertainment System) konsolu için geliştirilmişti. Singeru Miyamoto'nun oyununun dünya çapında 330 milyondan fazla satarak, en çok satan oyunlar arasında olduğu iddia ediliyor.

Açık artırmada satılan oyunların getirdiği paranın 700.000 doları aştığı bildiriliyor. Super Mario Bros'u satın alan kişinin ise ismini gizli tutmayı tercih ettiği belirtildi.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
BİM 17 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV imkanı
A101 16 Temmuz 2020 aktüel kataloğunda robot süpürge, cep telefonu ve TV fırsatı
Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 2020 takvimi belli oldu!
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Günün En çok Okunanları
Fotoğraf için sahte demişlerdi! İnsan boyutunda yarasayı tekrar görüntüledi
İptal Edilen Oyun Fuarları, Ücretsiz Bir Oyun Oldu: Devolverland Expo
iPhone 12'nin Sızan Pil Boyutu, Daha Büyük Bir Pil Bekleyenleri Şaşırtacak
Ghost of Tsushima İnceleme
35 Yıl Önce Piyasaya Sürülen Efsane Oyunun Kartuşu İçin Servet Ödendi

 

 