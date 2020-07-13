İki katlı uçak geliyor! Ekonomi sınıfına altta uzanma, üstte oturma alanı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada devam ederken güvenli uçak yolculukları yapabilmek için ortaya uçakla ilgili yeni fikir ve tasarımlar çıkıyor. Bunlardan birisi ise ABD merkezli havacılık şirketi Zephyr Aerospace'nin ekonomi sınıfı için tasarladığı iki katlı yeni bir uçak koltuğu...