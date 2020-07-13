İki katlı uçak geliyor! Ekonomi sınıfına altta uzanma, üstte oturma alanı!

Koronavirüs salgını tüm dünyada devam ederken güvenli uçak yolculukları yapabilmek için ortaya uçakla ilgili yeni fikir ve tasarımlar çıkıyor. Bunlardan birisi ise ABD merkezli havacılık şirketi Zephyr Aerospace'nin ekonomi sınıfı için tasarladığı iki katlı yeni bir uçak koltuğu...

Uçakla seyahatte yeni tasarım! İki katlı uçak yolculuğu geliyor

Uzun bir uçak yolculuğundan sonra kaç kez sırtınızın ağrıdığını hissettiniz? Ya da uçarken güzel bir uyku çekmeyi planladınız ama uykuya dalamadınız? Bunlar hepimiz için aşina olunan sorunlar, çünkü uçak koltukları çok rahatsızdı. 

ABD merkezli havacılık şirketi Zephyr Aerospace, uçakta yeni koltuk tasarımı ile bunu değiştirmeyi, uzun uçak yolculuklarını ekonomi sınıfı gezginler için daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.

Havayolu koltuklarının çoğu 1970'lerden bu yana değişmedi. Tüm ekonomik sınıf koltuklarının %99'u sabittir ve uyuması imkansızdır. İnsan bedenini uzun süre doğal olmayan duruşlar için zorlar ve sağlığa zarar verebilir.

Zephyr Aerospace ekibi, havayollarının uçak içi yemekler, salon erişimi ve ekstra bagaj hakkı gibi avantajları bir araya getirerek daha yüksek ücretleri hak etmeye çalıştığını söylüyor.

ÇOK RAHAT GÖRÜNÜYOR VE SOSYAL MESAFEYE İZİN VERİYOR

Görülen tasarımlarda Zephyr Economy Class, gezginlerine bireysel bir kabinin konforunu ve mahremiyetini sunuyor. Ekip, "Tasarımımız yolculara düz durma, dinlenme veya bacakları tamamen uzatılmış olarak dik oturma gibi çok işlevli kullanıma izin veriyor" diyor. Firmalar isterlerse karartma perdeleri, OLED ekranlar ve diğer isteğe bağlı olanaklar gibi geliştirmeler de yapabilir.

Öte yandan sosyal medyada yeni uçak tasarımı ile ilgili yorumlar dile getirildi. Bazıları yeni konsepti sevdiğini ve istediğini söylerken bazıları da bu tasarımın fiziksel olarak ne kadar güvenli olup olmadığını merak etti.

Whatsapp'ta Paylaş

Okuyucu Yorumları

İlk yorum yapan siz olun
Sen de yorum yaz

 

CHIP'i Takip edin
E-Posta listemize katılın
CHIP Dergi Mobil Cihazınızda
Apple Store
Google Play

Güncel
17 Temmuz 2020 BİM aktüel kataloğunda uygun fiyatla Dijitsu TV fırsatı
16 Temmuz 2020 A101 aktüel kataloğunda robot süpürge, cep telefonu ve TV sürprizi
Formula 1 saat kaçta, hangi kanalda? Formula 1 2020 takvimi belli oldu!
Atiye 2. sezon fragmanı yayınlandı mı? Atiye 2. sezon tarihi belli oldu mu?
Günün En çok Okunanları
Twitter Yeni Özelliklerini Açıkladı. İşte İlgi Gören Yeni Özellikler!
Çift Kanal Wi-Fi Hızı Arttıracak ve Daha Az Gecikmeye Neden Olacak
Turkcell, New York Borsası'ndaki 20'nci Yılını Kutluyor
Müzik Dinlemeyi Sevenler İçin, En İyi 6 Müzik Telefonu
Lamborghini Sian, Önemli Bir Farkla Geri Döndü

 

 