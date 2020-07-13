İki katlı uçak geliyor! Ekonomi sınıfına altta uzanma, üstte oturma alanı!

Uzun bir uçak yolculuğundan sonra kaç kez sırtınızın ağrıdığını hissettiniz? Ya da uçarken güzel bir uyku çekmeyi planladınız ama uykuya dalamadınız? Bunlar hepimiz için aşina olunan sorunlar, çünkü uçak koltukları çok rahatsızdı.
ABD merkezli havacılık şirketi Zephyr Aerospace, uçakta yeni koltuk tasarımı ile bunu değiştirmeyi, uzun uçak yolculuklarını ekonomi sınıfı gezginler için daha keyifli hale getirmeyi amaçlıyor.
Havayolu koltuklarının çoğu 1970'lerden bu yana değişmedi. Tüm ekonomik sınıf koltuklarının %99'u sabittir ve uyuması imkansızdır. İnsan bedenini uzun süre doğal olmayan duruşlar için zorlar ve sağlığa zarar verebilir.
Zephyr Aerospace ekibi, havayollarının uçak içi yemekler, salon erişimi ve ekstra bagaj hakkı gibi avantajları bir araya getirerek daha yüksek ücretleri hak etmeye çalıştığını söylüyor.
ÇOK RAHAT GÖRÜNÜYOR VE SOSYAL MESAFEYE İZİN VERİYOR
Görülen tasarımlarda Zephyr Economy Class, gezginlerine bireysel bir kabinin konforunu ve mahremiyetini sunuyor. Ekip, "Tasarımımız yolculara düz durma, dinlenme veya bacakları tamamen uzatılmış olarak dik oturma gibi çok işlevli kullanıma izin veriyor" diyor. Firmalar isterlerse karartma perdeleri, OLED ekranlar ve diğer isteğe bağlı olanaklar gibi geliştirmeler de yapabilir.
Öte yandan sosyal medyada yeni uçak tasarımı ile ilgili yorumlar dile getirildi. Bazıları yeni konsepti sevdiğini ve istediğini söylerken bazıları da bu tasarımın fiziksel olarak ne kadar güvenli olup olmadığını merak etti.
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