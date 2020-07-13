Çift katlı sürücüsüz tramvay! Koronavirüsün yayılmasını sınırlandırıyor

Hong Kong merkezli İtalyan tasarımcı Andrea Ponti, sosyal mesafesine vurgu yaparak çift katlı sürücüsüz yeni tramvayı Ada'yı tanıttı. Bu yenilikçi proje, Ponti'nin Panasonic, Philips ve Samsonite gibi küresel şirketlerle çalışarak ürettiği 14 yıllık ürün ve endüstriyel tasarım deneyiminin bir göstergesi gibi.
ADA, HONG KONG ŞEHRİ İÇİN TASARLANMIŞ ÇİFT KATLI SÜRÜCÜSÜZ TRAMVAY
Ponti web sitesinde"Bir tramvay tasarlama fikri tesadüf değil. Tramvaylar kentin simgelerinden biridir ve tramvaylar bu yıl 115. yılını kutluyor. İnsanların hareket etme ve etkileşim özgürlüğünü sınırlayan sosyal mesafe kavramı, yeni konseptin odak noktası oldu" yazıyor.
Bored Panda'ya konuşan tasarımcı "Hong Kong'da İtalya, Avrupa veya ABD'de olduğu gibi tam bir kilitlenme yaşamadık," dedi. "Her yerde olduğu gibi günlük yaşam kişisel ve sosyal davranışlar açısından değişti. Tasarımın kültürümüzün ve davranışlarımızın aynası olduğuna inanıyorum ve endüstriyel bir tasarımcı olarak, sosyal değişiklikleri gözlemlemek ve yarattığımız ürünler üzerindeki etkilerini anlamak benim için çok önemli." ifadelerini kullandı.
KORONAVİRÜS PANDEMİSİ PROJEYİ BAŞLATMAK İÇİN İYİ BİR NEDEN OLDU
Ponti, Hong Kong tramvayını geçen yıldan bu yana yeniden tasarlamak istediğini, ancak şimdiye kadar ekibi zaman ve kaynakları bulamadığını söyledi. "Pandemi bize projeyi başlatmak için iyi bir neden verdi. Herkes maske ve yüz siperi tasarlamaya başladığında, COVID sonrası döneme daha geniş bir ölçekte odaklanmaya karar verdik. Tasarım birkaç ay içinde şekillendi ve her şey iç mekanların yeni düzeni fikri etrafında yaratıldı. " dedi.
DIŞ TASARIMDA HONG KONG'UN KENTSEL MANZARASINDAN ESİNLENİLMİŞ
Dış tasarımda, geniş cam yüzeyleri ve yuvarlak köşeli binalara sahip Hong Kong'un kentsel manzarasından esinlenildi. Ada adı, iç mekanların yenilikçi tasarımına atıfta bulunuyor.
İtalyan tasarımcı Andrea Ponti "Doğal ışık, iç mekanı gün boyunca kavisli pencerelerden ve gece de hayranlık uyandıran manzaralar sunan kubbeli bir tepe ile dolduruyor" dedi. "Sürücüsüz teknoloji, tramvayın iç alanını optimize ederek seyahat sürelerini yönetmeyi ve yerleşik güvenliği artırmayı kolaylaştırıyor."
TRAMVAY HIZLI ŞARJ EDİLEBİLİR KONNEKTÖRE SAHİP
Tramvay, tramvay duraklarında hızlı şarj için geri çekilebilir bir konnektöre sahipken, büyük dikey LED'ler tüm hava koşullarında görünürlüğü artırır.
İç tasarım dış tasarımla kontrast oluşturuyor. "Minimalist tasarım, siyah kömür duvarları, yumuşak yuvarlak oturma yerleri, ahşap zeminler ve doğal kaplamalı kaplamalar nötr ve dostça bir ortam yaratıyor. Bu renk çeşitliliği, koyu renk paletine ek olarak, Hong Kong kentsel manzarasının güzelliğini çerçeveler ve vurgular. Basit tramvay durağı yapısı zarif, temel hatlara sahiptir. Her iki tarafta da açık olması, doğrusal, düzenli bir insan akışını ve daha sağlıklı bir çevreyi kolaylaştırıyor. "
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