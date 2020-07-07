3D Yazıcı ve Tarayıcı Teknolojileri Geliştiren Ünlü SHINING 3D Türkiye'de!

Çin merkezli 3D yazıcı ve tarayıcı üreticisi SHINING 3D, 3Dörtgen ile distribütörlük anlaşması yaptığını resmen duyurdu.