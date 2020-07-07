3D Yazıcı ve Tarayıcı Teknolojileri Geliştiren Ünlü SHINING 3D Türkiye'de!

Çin merkezli 3D yazıcı ve tarayıcı üreticisi SHINING 3D, 3Dörtgen ile distribütörlük anlaşması yaptığını resmen duyurdu. 3Dörtgen, 2014 yılında kurulan, 100'den fazla patente sahip, Hangzou merkezli teknoloji şirketinin geliştirdiği ve dünyada büyük beğeni toplayan 3D Tarayıcı modellerinin Türkiye'deki resmi satış partneri oldu. Bu yeni stratejik ortaklık sayesinde, tüm Türk sanayisi ve çalışanları son teknoloji ve kaliteli satış sonrası destek konusunda SHINING 3D ve 3Dörtgen iş birliğinden en iyi şekilde istifade etmiş olacak.
3 boyutlu dijitalleştirme teknolojilerinde piyasada oldukça yaygın kullanıma sahip olan SHINING 3D'nin EinScan-SP ve SE modellerinin yanı sıra özellikle endüstriyel alanda tersine mühendislik çalışmaları için tercih edilen profesyonel EinScan-Pro 2X ve Pro 2X Plus modelleri Türkiye'deki satış partneri 3Dörtgen'nin bünyesinde yer alacak.
Tedavülden kalkmış yedek parçaların tekrar üretilmesi, var olan tasarımın iyileştirilmesi, rakip ürünlerin analiz edilmesi, kırık parçaların onarılması, orijinal tasarıma ait dokümantasyonun eksik olması gibi durumlarda tercih edilen 3D tarama teknolojisi Türkiye'de ve dünyada özellikle otomotiv, medikal, savunma sanayi, kültür-sanat, müzecilik, heykelcilik, eğitim gibi alanlarda sıkça kullanılıyor.
3D tarama teknolojilerinin endüstriyel alanda hızlı ve kolay kullanımına önem veren SHINING 3D, geliştirdiği son teknoloji 3D tarayıcı modelleriyle kullanıcılar için benzersiz bir çözünürlük kalitesi sunuyor. Binlerce kullanıcıdan alınan geri bildirimleri değerlendiren SHINING 3D Ar-Ge mühendisleri geliştirdikleri ürünlerle küçükten büyüğe her türlü nesnenin yüksek kalite renkli doku taramasını yapabiliyor.
3Dörtgen, 3 boyutlu yazıcı sektöründeki faaliyetlerine 2013 yılında İstanbul'da başladı. Dünyadaki ilk konsept 3 boyutlu yazıcı mağazası olan 3Dörtgen geçen 7 yılda bünyesine kattığı dünyaca bilinen markalarla birlikte kapasitesini etkileyici bir biçimde arttırdı.
3Dörtgen'in CEO'su Vehbi Yavuz, "Özellikle tersine mühendislik konusunda maliyetli çözümler yerine daha ulaşılabilir ve kullanımı kolay ürünleriyle dikkat çeken SHINING 3D ile yaptığımız stratejik iş ortaklığı, Türkiye'deki üreticilerin profesyonel 3D tarama ihtiyacına çözüm olacak. 3Dörtgen takımının 3D tarama konusundaki profesyonel deneyimi ve satış sonrası desteği SHINING 3D'nin ürünleriyle daha da anlam kazanacak."
Dünya teknoloji devi Siemens'ten destek alan profesyonel 3D tarama Yazılımı
Siemens PLM Yazılımı ve SHINING 3D arasındaki iş birliğinden gelen güçlü tasarım aracı Solid Edge SHINING 3D Edition yazılımı, tersine mühendislik, üretken tasarım ve simülasyon ile birlikte CAD araçlarını tek bir platformda topluyor. Global Satış Başkanı Oscar Meza: "Solid Edge SHINING 3D Edition EinScan 3D tarayıcıların, 3D yazıcılarla uçtan uca sorunsuz bir entegrasyon sağlıyor. Bu yazılım sayesinde kullanıcılar 3D dijitalleştirme, tasarımı simüle etmeyi tek bir program sayesinde gerçekleştirebiliyor."
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