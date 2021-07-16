4500 Metreden Evin Çatısına Düştü, Hayatta Kaldı! Peki Bu Nasıl Mümkün Oldu

Bir İngiliz askeri, paraşütü tamamen açılmayınca imkansız gibi gözüken bir şekilde, 4.572 metrelik bir düşüşten sağ kurtuldu. Los Angeles'ın yaklaşık 322 kilometre kuzeybatısındaki Via Cielo sakinleri, boş bir evin çatısına çarpan ve çatıda bir delik açarak evin içine sert bir giriş yapan askeri yerde yatarken bulunmasıyla büyük şokla karşılaştılar.
Twitter kullanıcıları tarafından olayın ardından yaşananları gösteren görüntüler paylaşıldı.
Savunma Bakanlığı, Evening Standard'a söylediğine göre, mucizevi bir şekilde, askerin ciddi bir yaralanması yoktu ve şu an iyileşme sürecinde.
Olay, 6 Temmuz'da Camp Roberts'taki askerlerin HALO (Yüksek İrtifa Alçak Açılım) atlamalarının grup eğitimi yapması sonrasında meydana geldi. Bu konuşlandırma tekniği, genellikle tehlikeli düşman bölgelere asker ve teçhizat yerleştirmek için kullanılır ve 12.192 metreye kadar çıkan yüksekliklerden atlamayı içerir, ancak yere ulaşmadan yalnızca 914 metre kadar alçaldıktan sonra paraşütlerin açılmasını içerir. HALO atlamaları, fark edilmeyi önlemek ve düşme bölgelerine hızla ulaşmak için mükemmeldir, ancak hata veya ekipman arızaları için pek hata payı kabul etmiyor. Bu yüzden de bu teknikler yalnızca İngiltere'nin Özel Hava Servisi (SAS) ve Özel Tekne Servisi (SBS) gibi son derece uzmanlaşmış birimler tarafından kullanılıyor.
Bu eğitimde, ana paraşütü açılmayan paraşütçünün, daha mütevazı olduğu söylenilebilecek 4.572 metreden düştüğü bildiriliyor. Yedek bir paraşütle donatılmış asker, inişi yavaşlatmak için bu yedek paraşütü açtı ancak belirlenen Bırakma Bölgesine ulaşmak için zamanında açamadı. Bunun yerine, asker hızla düşerek şans eseri o sırada içinde kimsenin olmadığı bir konut binasının çatısına çarptı ve acil servisler tarafından kurtarıldı. Atascadero Polis Departmanı, olayı 7 Temmuz'daki bir Facebook gönderisinde detaylandırdı.
İmkansız gibi görünse de, 4.572 metreden düşmek, 400 metreden düşmekten çok farklı değil. Ortalama olarak, bir serbest düşüşçünün ölümcül hıza ulaşması sadece 12 saniye sürer - 200 km/s gibi yüksek bir hıza - ve bu süre zarfında yaklaşık 450 metre ilerlemiş olur. Bu noktadan sonra serbest düşüşçü, iniş için kendisini yavaşlatmayı amaçlayan paraşütü açmadan önce dalış boyunca sabit bir hızı korur. Bu nedenle, yüksek irtifalardan düşmelerde hayatta kalmak, özellikle burada gerçekleşmiş gibi görünen şekilde yarı açık bir paraşütle hafifçe yavaşlatıldığında, olasılıklar dahilindedir.
Paraşütsüz en uzun süre hayatta kalan serbest düşüş 26 Ocak 1972'de, 10.000 metre irtifada seyreden bir uçağın bagaj bölmesinde patlayan bir bomba ile uçağın parçalanarak Vesna Vulovic'i içeride hapsetmesinden sonra meydana geldi. 10.160 metreden düştükten sonra, gövde bir açıyla yere çarptı ve Vesna bilinçsiz bir şekilde içeride bulundu. Bilim insanları, Vesna'nın düşüşten kurtulmasının nedenini düşük tansiyonunun ve bilincini kaybetmesinin çarpma anında kalbinin patlamasına engel olmasına bağlıyor. Dünya Savaşı paraşütçülerinin raporları, askerlerin 6.096 metrenin üzerindeki serbest düşüşlerden kurtulduğunu da gösteriyor, ancak bunun nadir bir olay olduğu kesin.
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