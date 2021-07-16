4500 Metreden Evin Çatısına Düştü, Hayatta Kaldı! Peki Bu Nasıl Mümkün Oldu

4.500 metre yükseklikten düşen İngiliz asker, göreceli olarak ciddi bir yara almadan hayatta kalarak herkesi şaşırtmayı başardı. Peki ama bu nasıl mümkün oluyor?