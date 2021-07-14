BMW'den Çok Özel Bir X5: 2022 Model X5 Black Vermilion Tanıtıldı!

BMW'nin şu anki X5 SUV'si oldukça yakışıklı bir otomobil. Önündeki büyük ızgaraları ile ilgi çekiyor ve biraz ağırbaşlı görünse de, son derece iyi döşenmiş bir iç mekana sahip. BMW şimdi, X5 meraklılarını daha da şaşırtmak için 2022 X5 Siyah Vermilion versiyonunu duyurdu.
Black Vermillion siyah renkli, kırmızı ızgara ve kırmızı fren pabuçlarına sahip bir tasarımla geliyor. 335 beygir gücü, altı silindirli xDrive40i aktarma ile sunuluyor ve sadece 350 adet üretilecek. Fiyatı da normal X5'lere göre daha yüksek olacak.
Peki bu fiyat farkı ile kullanıcılar ne elde edecekler? Başlangıç olarak, M Shadowline uyarlanabilir LED lazer farlar geliyor. Ayrıca, 22 inçlik orbit gri jantlar ve M Sport egzoz bulunuyor. İç döşemede Merino deri kaplama ve kırmızı şeritler ve karbon kaplama kullanılıyor. Bunun dışında, yeni versiyon aslında standart, lüks seçenekli bir altı silindirli X5...
Okuyucu Yorumlarıİlk yorum yapan siz olun Giriş Yapın