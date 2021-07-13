Ucuz Telefonlarda Sessiz Bir Devrim Yaşandığının Farkında mısınız?

Birkaç yıl önce ucuz telefon kategorisine baktığımızda, pek çok özellikten taviz verilen modeller olduğunu görüyoruz. Ancak günümüzde, parmak izi tarayıcılarından çoklu kamera kurulumlarına kadar pek çok amiral gemisi akıllı telefon özelliğinin, daha uygun fiyatlı akıllı telefonlarda yer aldığı açık. Şimdi buna işlem gücü de dahil oluyor.
Qualcomm, bu yılın başında Snapdragon 870 işlemcisini duyurmuştu. Şirketin amiral işlemcisi Snapdragon 888'in sağladığı performansa yakın çizgide güç üreten, ancak fiyatıyla daha erişebilir durumda olan akıllı telefonlara hayat veren Snapdragon 870, ilk etapta sadece birkaç modelde kendine yer bulmuştu. Motorola Edge S, OnePlus 9R, Black Shark 4, Vivo X60 serisi ve Xiaomi Poco F3 gibi modellerde bulunan Snapdragon 870'in bu sene içinde daha fazla akıllı telefonda bulunması bekleniyor. Bu da orta seviye bütçe dostu akıllı telefonlarda da üst seviye performans ihtiyacının karşılanabileceği anlamına geliyor.
Mesela bu telefonlardan Poco F3, yurt dışı fiyatıyla 329 dolar fiyatla kendine alıcı buluyor. Amiral statüsündeki telefon modelleri için genellikle gördüğümüz 600 Dolar – 1000 Dolar aralığına göre oldukça uygun olan bu rakam, elbette işler ülkemize geldiğinde biraz boyut değiştiriyor. Şu an Poco F3'ü ülkemizde 5398 TL fiyatla bulabiliyorken, bu fiyatın pek de ekonomik olmadığı bir gerçek. Ancak yine de global çapta bakacak olursak, performans noktasında yükselen çıtanın diğer akıllı telefon segmentlerine uyarlanması, bu segment için oldukça önemli.
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