Dünyanın En Uzun Süre Devam Eden COVID-19 Vakası: Neredeyse 1 Yıl...

Daha önce kanserden kurtulan 47 yaşındaki bir kadın, muhtemelen dünyanın en uzun COVID-19 hastalığı ile mücadele ettikten sonra nihayet sağlığına kavuştu!